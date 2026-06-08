Reggio, al Cav. Tripodi il prestigioso premio ‘Cultura 900’

Il Cav. Giuseppe Tripodi, noto promotore della cultura e del turismo di Reggio Calabria, ha recentemente ricevuto nella Sala Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini a Roma, il prestigioso Premio Internazionale “Cultura 900“.

Il riconoscimento è stato conferito al Cav. Tripodi in virtù del suo instancabile lavoro volto a valorizzare le tradizioni locali e a promuovere l’arte della nostra regione.

La motivazione ufficiale del premio recita:

“È un instancabile promotore della cultura e del turismo di Reggio Calabria. Grazie alla sua visione, ha organizzato premi nazionali e internazionali che celebrano arte e tradizioni locali, mettendo la città sotto i riflettori e creando opportunità per artisti e imprenditori. Per queste ragioni, il Cav. Tripodi merita questo riconoscimento per il suo prezioso contributo alla promozione turistica della Regione Calabria.”

Il Cav. Tripodi ha dedicato la sua vita a mettere in luce le bellezze e le peculiarità del nostro territorio, creando eventi che non solo attraggono visitatori, ma che incoraggiano anche la crescita di una comunità artistica e imprenditoriale vibrante. La sua passione e il suo impegno sono un esempio per tutti noi e rappresentano un forte stimolo a continuare a lavorare per il bene della nostra terra.

In occasione di questo importante riconoscimento, il Cav. Tripodi desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Cav. M. Gaspare Maniscalco, Delegato Eventi Socio-Culturali A.N.I.O.C di Roma, al Prof. Ing. Pasquale Marasco, Presidente Nazionale A.N.I.L.D.D., e al Cav. Dott. Gino Marcoccia, Delegato A.N.I.O.C. di Roma, per aver conferito questo prestigioso premio.