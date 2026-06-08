Lavori sul litorale sud di Reggio, Reset e Svolta rivendicano: ‘E’ un nostro progetto’

“Reset e Svolta rivendicano con forza gli obiettivi programmatici conseguiti con l’avvio del progetto RiCoPo, l’importante intervento messo in campo in questi anni dall’Amministrazione comunale per la riqualificazione del litorale sud della città e per il quale, proprio in questi giorni, è stato iniziato un ulteriore lotto proprio alla foce del Torrente Sant’Agata, in località La Sorgente.

Fa bene il sindaco Cannizzaro a effettuare sopralluoghi sui lavori in corso. E’ giusto che si informi e che segua da vicino interventi così rilevanti per il territorio. E’ bene però chiarire, con nettezza, che si tratta di lavori che affondano le proprie radici nella programmazione portata avanti in questi anni dalla nostra amministrazione e che oggi, in realtà ormai da qualche mese, sono entrati nella loro fase esecutiva.

Per quanto riguarda nello specifico il progetto RiCoPo, il piano prevede un insieme organico di opere strategiche, alcune delle quali già avviate lo scorso anno ed ora già in fase di completamento: la riqualificazione del verde urbano e degli arredi, la realizzazione di nuove strade e piste pedonali, la creazione di aree attrezzate per lo sport, la riqualificazione di giardini e di alcune piazze storiche, la manutenzione della viabilità e il potenziamento degli accessi ciclopedonali al mare”.

“Tra gli interventi più significativi -si legge ancora nella nota- alla foce della Fiumara Sant’Agata saranno realizzate opere ambientali e percorsi destinati alla piena fruizione dell’area. Nella zona compresa tra lo stadio Granillo e il mare, in corrispondenza del vecchio deposito FS, sorgerà il Giardino della Fata Morgana, servito da un ampio parcheggio.

Alla foce del Calopinace, invece, verrà valorizzato l’accesso ciclopedonale al mare attraverso il recupero del sottopasso ferroviario. Sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria su via Pugliese e via Gebbione, mentre lungo via Argine Sinistro Calopinace e via Argine Destro Calopinace si procederà alla sistemazione delle aiuole vegetali e degli spazi verdi a bordo strada.

Si tratta di un progetto finanziato con risorse del Pnrr per circa 20 milioni di euro, che consentirà di riqualificare e recuperare diversi siti della città, migliorandone l’aspetto e la funzionalità, anche in chiave di fruizione balneare.

Le aree interessate sono cinque e i lavori sono già partiti nei due lotti relativi al Giardino della Fata Morgana e agli interventi su via Gebbione e via Pugliese.

Su tutte le aree interessate dal progetto RiCoPo è inoltre prevista la manutenzione del verde per un anno, a conferma di una visione che non si limita alla realizzazione delle opere ma punta anche alla loro cura e alla loro durabilità nel tempo.

Parliamo di un’opera fortemente voluta dal già sindaco Giuseppe Falcomatà ed avviata dal sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia, che ha visto impegnato un gruppo di tecnici specialisti nella progettazione e gli uffici del Settore Lavori Pubblici in un lavoro di squadra decisivo per arrivare all’avvio dei cantieri.

E’ quindi del tutto evidente che ci troviamo di fronte a un intervento strutturale, frutto della programmazione dell’Amministrazione comunale e della visione di sviluppo costruita in questi anni per il litorale sud e per l’intera città”.

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“Per questo motivo, il sindaco Cannizzaro fa bene a riconoscere la bonta di questi progetti e a seguire direttamente questo tipo di lavori infrastrutturali già in corso che rappresentano il risultato concreto di un progetto più ampio, pianificato e finanziato dalla nostra amministrazione comunale.

Svolta e Reset ribadiscono dunque con orgoglio che RiCoPo rappresenta uno dei tanti risultati infrastrutturali dell’azione amministrativa portata avanti in questi anni: un progetto concreto, finanziato e già avviato, pensato per restituire decoro, servizi, accessibilità e nuovi spazi di vivibilità a una parte strategica della città”, concludono Reset e La Svolta.