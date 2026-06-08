‘Caso Sorgente’ a Reggio, Cannizzaro: ‘Problema risolto, l’area verrà liberata’

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, attraverso un video pubblicato sui social è intervenuto sul ‘Caso Sorgente’, dando una buona notizia a tutti i reggini nel suo primo sopralluogo ufficiale da primo cittadino.

“Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. Questo è il mio primo sopralluogo da sindaco di Reggio Calabria. Sono in uno dei posti più belli, cioè la Sorgente che tutta la città conosce, che è però balzata alle cronache in queste ore per un problema tecnico.

La ditta che evidentemente dovrà riqualificare tutta l’area con un intervento massivo, un intervento molto interessante, ha cantierizzato anche questo fazzoletto di spiaggia che dovrà essere utilizzato dai bagnanti reggini.

Il problema lo abbiamo risolto, tra qualche ora verrà liberata tutta l’area e messa a disposizione, evidentemente, di tutta l’utenza reggina. Sono molto contento, andiamo avanti e buona giornata a tutti”, ha affermato Cannizzaro, anticipando quindi la risoluzione del problema emerso negli ultimi giorni.