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Reggio Calabria, giuramento dei Carabinieri: il 30 maggio l’Hostaria dei Campi aperta anche a pranzo

Per gustare i sapori della tradizione in un ambiente accogliente nel cuore della città

14 Aprile 2026 - 11:39 | Redazione

Hostaria Campi tavoli

In occasione del giuramento in programma il prossimo 30 maggio 2026 presso il Comando Scuola Allievi Carabinieri di via Modena, a Reggio Calabria, l’Hostaria dei Campi comunica un’apertura straordinaria anche a pranzo. Per la giornata, il locale proporrà ai clienti un menù tipico calabrese, pensato per accogliere familiari, visitatori e quanti saranno in città per l’importante appuntamento.

Una soluzione utile per chi, dopo la cerimonia, vorrà fermarsi a tavola e gustare i sapori della tradizione in un ambiente accogliente nel cuore della città.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0965.324003.

Hostaria dei Campi si trova a Reggio Campi primo tronco, 30, Reggio Calabria.

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