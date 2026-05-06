Reggio, Polizia di Stato sventa gesto estremo a Calamizzi

Momenti di forte apprensione nella serata di martedì 5 maggio, intorno alle ore 18, sulla spiaggia di Calamizzi, a Reggio Calabria.

Una volante della Polizia di Stato è intervenuta per soccorrere una persona che, secondo quanto ricostruito, era intenzionata a compiere un gesto estremo, gettandosi in mare.

L’intervento degli agenti si è rivelato decisivo. I poliziotti, con attenzione e grande lucidità, sono riusciti ad avvicinare la persona in difficoltà e a convincerla a desistere.

Le Volanti della Polizia di Stato si confermano un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini, mon solo nel contrasto alla criminalità, ma anche negli interventi in cui servono ascolto, equilibrio e capacità di gestire situazioni di emergenza emotiva. Questa infatti, non è la prima volta che gli agenti si trovano coinvolti in scenari simili.

Una cittadina, che ha assistito all’evento mentre portava a passeggio il proprio cane, ha voluto rivolgere un ringraziamento agli agenti: