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Ferro: ’39 nuovi agenti polizia penitenziaria in Calabria’

"Con l'assegnazione di nuovi agenti rafforziamo la presenza dello Stato". La suddivisione degli agenti tra Rossano, Reggio e Catanzaro

06 Maggio 2026 - 17:19 | Comunicato stampa

Wanda Ferro

«Il Governo guidato da Giorgia Meloni conferma con i fatti l’attenzione verso il sistema penitenziario e, in particolare, verso gli istituti calabresi. Con l’assegnazione dei nuovi agenti del 186° corso della Polizia Penitenziaria rafforziamo in modo concreto la presenza dello Stato, garantendo un incremento di personale pari a 39 unità: 10 a Rossano, 13 a Reggio Calabria e 16 a Catanzaro.

Si tratta di un intervento significativo che contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e ad assicurare più elevati standard di sicurezza all’interno delle strutture. Stiamo portando avanti una strategia chiara, fatta di investimenti, assunzioni e attenzione reale verso un comparto troppo spesso trascurato in passato. Oggi, invece, diamo risposte concrete, valorizzando il ruolo fondamentale delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno operano negli istituti penitenziari con professionalità e senso dello Stato».

È quanto afferma l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno.

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