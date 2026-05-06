Nuova risonanza magnetica 1.5 Tesla al GOM di Reggio

Questa mattina l’Aula Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla, installata presso la U.O.C. Radiologia. Un investimento importante che arricchisce il parco tecnologico del reparto e garantisce un miglioramento della qualità delle immagini e delle prestazioni cliniche.

L’evento è stato introdotto dal Commissario Straordinario, dott.ssa Tiziana Frittelli, alla presenza del dott. Francesco Araniti, Direttore Amministrativo Aziendale, del dott. Matteo Galletta, Direttore Medico di Presidio, del dott. Antonio Armentano, Direttore del Dipartimento Tecnologie Avanzate Diagnostico-Terapeutiche, del dr. Pietro Arciello, Responsabile della U.O.C. Radiologia e dell’ing. Carmelo Giuseppe Fera, Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Direttore ad interim della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

“Siamo molto contenti perché continua il percorso di rinnovamento tecnologico dell’area di diagnostica per immagini” – ha dichiarato la dott.ssa Frittelli. “Oggi presentiamo una risonanza magnetica di ultima generazione 1,5 Tesla, che sta già lavorando e che si aggiunge alla Risonanza 3T attiva presso la Neuroradiologia.”

Il Commissario ha annunciato che una seconda RMN 3 Tesla sarà destinata al presidio “Morelli”, principalmente per i percorsi oncologici, e sarà presentata il 31 maggio. Nell’ultimo anno, ha ricordato, sono stati inaugurati quattro sistemi radiologici telecomandati al “Riuniti” (di cui uno dedicato al Pronto Soccorso), due al “Morelli”, oltre alle nuove TAC.

Investimenti, Pnrr e rinnovo tecnologico al GOM

Il Commissario ha poi evidenziato come questi investimenti derivino sia da fondi regionali che da finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel ricordare i risultati ottenuti – l’acquisto di 39 attrezzature su 39 tra quelle autorizzate con i fondi del PNRR – la dott.ssa Frittelli ha annunciato che i fondi residui saranno destinati alla sostituzione di attrezzature obsolete e all’acquisto di altre due grandi apparecchiature.

Sul tema delle liste d’attesa, il Commissario Straordinario ha sottolineato:

“La scorsa settimana, presso la Cittadella Regionale, c’è stato un incontro molto positivo con il Direttore Generale di AGENAS, il dott. Angelo Tanese, che ha evidenziato il grande miglioramento sui tempi d’attesa in Calabria. Il G.O.M. di Reggio Calabria si è già mosso in tal senso con un nuovo progetto di abbattimento delle liste, recentemente deliberato.”

Infine il Commissario ha ringraziato le Unità Operative del Provveditorato e del Tecnico, in particolare l’ing. Fera e l’architetto Gianluca Maiolino, che hanno lavorato con grande impegno e dedizione per il raggiungimento di questi risultati.

Le parole della Radiologia e la benedizione della nuova apparecchiatura

Grande apprezzamento è stato espresso anche da parte del dr. Arciello:

“Questa nuova apparecchiatura rientra in un percorso di rinnovamento del parco tecnologico intrapreso dal G.O.M. Con questo ulteriore tassello, il reparto si dota di una macchina di ultima generazione che riduce i tempi di esecuzione dell’esame, garantendo performance ottimali, diagnosi più accurate e maggiore comfort per il paziente.”

La giornata si è conclusa con la visita al reparto e la benedizione della nuova apparecchiatura, impartita da don Stefano Iacopino, Cappellano dell’Ospedale.

I vantaggi della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla

I vantaggi della nuova Risonanza Magnetica 1.5 Tesla

• accelerazione degli esami fino al 50%;

• immagini di qualità eccellente, anche con pazienti tecnicamente difficili;

• miglioramento dell’affidabilità diagnostica;

• attività di RM senza interruzioni;

• sistema di imaging intelligente e connesso, coadiuvato dall’intelligenza artificiale;

• esperienza visiva immersiva per tranquillizzare il paziente e guidarlo durante l’esame.

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