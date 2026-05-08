Basket: Dierre, prova di forza. E’ semifinale per la B2

La squadra di coach Inguaggiato batte Comiso al Palalumaka (74-67) e vola tra le prime quattro. Decisivo un monumentale Petrovic da 21 punti. Ora attesa per Gela tra dieci giorni.

Un’altra notte magica per la Dierre Basketball. Sul neutro del Palalumaka, davanti a un pubblico festante e numeroso, la formazione del Presidente Filianoti ha messo in scena una prova di carattere e maturità, conquistando l’accesso alla semifinale Playoff per la B2. Il verdetto arriva al termine di una battaglia intensa contro l’Olympia Basket Comiso, chiusa sul 74-67, che conferma il successo già ottenuto in extremis al PalaDavolos di Sicilia.

Grande clima di fair play tra le due società e bello l’abbraccio tra i due allenatori Inguaggiato e Ceccato al termine del match.

Ora la Dierre attende la semifinale, in programma tra dieci giorni, domenica 17 maggio al PalaLivatino di Gela, dove affronterà i padroni di casa del Gela Basket.

Il copione della gara si sblocca subito a favore dei biancoblù. Nel primo quarto la Dierre ha ben figurato contro le sfuriate siciliane, firmando un parziale di 26-15 che sembrava già indirizzare il match. Protagonista importante è stato Epifani, preciso e cinico sia in attacco che in difesa..

Ma l’Olympia Comiso, come da tradizione, non è squadra che molla. Nel secondo quarto gli ospiti, guidati da un ispirato Tartaglia (16 punti finali) e da D’Urzo (15), hanno iniziato a rosicchiare terreno, sfruttando anche l’energia di Kamal Ouro Bagna, sempre pericoloso in percussione. Il parziale di 15-10 del secondo periodo ha ricompattato il match, con il vantaggio Dierre ridotto a +6 all’intervallo lungo (36-30).

Nella ripresa, però, è venuta fuori tutta la qualità della squadra di Coach Inguaggiato. Al rientro dagli spogliatoi, Aleksa Petrovic ha preso per mano i compagni. Il suo show personale vale il +11 alla fine del terzo quarto (60-49), impreziosito da una schiacciata volante in contropiede servito da un magistrale assist di Cernic, e da una tripla chirurgica nei momenti più caldi del match. Top scorer della serata con 21 punti, Petrovic è stato il faro della Dierre.

A supportarlo, la solidità di Miljanic (11 punti) e la solita sostanza di Epifani (15) entrambi solidi nelle due fasi. Nel momento decisivo, quando Tartaglia e soci provavano l’ultimo, disperato assalto (14-18 nel quarto finale), la Dierre ha trovato le risposte giuste: i liberi sono entrati con precisione millimetrica, la gestione dei possessi è stata chirurgica, e l’apporto di Alessandro Alescio (7 punti ma decisivo in difesa e nel controllo del ritmo) si è rivelato fondamentale.

Il tabellino

A.S.D. DIERRE – A.DIL. OLYMPIA BASKET C.: 74-67 (26-15, 10-15, 24-19, 14-18)

A.S.D. DIERRE: Petrovic 21, Miljanic 11, Alescio 7, Gallardo 0, Donati 7, Ripepi 0, Iannò 0, La Mastra 2, Arrighini 1, Epifani 15, Cernic 10.All Inguaggiato, Assistente Marcianò

A.DIL. OLYMPIA BASKET C.: Floriddia 0, Palmucci 6, Turner 10, Tartaglia 16, Iurato 7, Ouro Bagna 11, Salafia 2, Licata 0, D’Urzo 15, Khalifa 0, Cacciaguerra 0, Scevola 0