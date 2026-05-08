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Reggio, presidenti di seggio per le comunali: come presentare la disponibilità

Requisiti e come presentare la domanda

08 Maggio 2026 - 15:25 | Comunicato stampa

In vista delle consultazioni elettorali del 24-25 maggio 2026, l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria invita i cittadini a manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente di Seggio elettorale.

Le elezioni rappresentano il momento più alto della vita democratica di una comunità e il loro regolare svolgimento dipende anche dall’impegno diretto dei cittadini. Quella di presidente di Seggio è una funzione tecnica fondamentale per l’esercizio della democrazia e costituisce anche un vero e proprio atto di servizio verso la comunità. Infatti, in tal modo si può contribuire attivamente al funzionamento delle procedure elettorali del proprio Comune, garantendo trasparenza e partecipazione ai meccanismi istituzionali.

Incontri formativi e ruolo del presidente di seggio

Per ottimizzare l’esercizio della funzione di presidente di Seggio, l’Amministrazione comunale organizzerà specifici incontri informativi/formativi destinati a coloro che presenteranno l’istanza entro il prossimo 18 maggio.

Al presidente di Seggio incaricato spetta la nomina del segretario e a entrambi la corresponsione di un onorario (fissato per legge), nonché il riposo compensativo se lavoratore dipendente.

Requisiti, esclusioni e come presentare la domanda

Possono svolgere l’incarico i cittadini maggiorenni e in possesso del diploma di scuola media superiore che non abbiano età superiore ai 70 anni alla data delle consultazioni elettorali.

Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio elettorale:

  • i dipendenti del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, del Ministero dei Trasporti;
  • gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello, reperibile sul sito internet del Comune di Reggio Calabria (www.reggiocal.it) o presso l’Ufficio elettorale, sito in via Nicola Calipari, (già Torrione 2/n).

Tale comunicazione dovrà pervenire al Responsabile del Servizio Elettorale con una delle seguenti modalità:

  • presentata personalmente presso l’Ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec: elettorale@pec.reggiocal.it, unitamente ad una copia del documento di identità del dichiarante.

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