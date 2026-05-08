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ASD Michele Viola organizza il ‘Torneo di Padel Michele Viola 2026’

Sport, comunità e solidarietà per donare uno spirometro al Centro di medicina solidale ACE di Pellaro

08 Maggio 2026 - 16:01 | Comunicato

Due giornate di sport, partecipazione e solidarietà per trasformare un evento sportivo in un aiuto concreto per il territorio.

L’ASD Michele Viola, in collaborazione con CKC Padel Garden, organizza il “Torneo di Padel Michele Viola 2026”, in programma il 9 e 10 maggio presso il CKC Padel Garden Via Nazionale Pentimele, 8a di Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per l’acquisto di uno spirometro da donare al Centro di Medicina Solidale ACE di Pellaro, realtà che ogni anno offre assistenza medica gratuita a centinaia di persone in difficoltà.

Il torneo coinvolgerà decine di partecipanti e sarà accompagnato da momenti di aggregazione aperti a tutta la cittadinanza: beer truck, intrattenimento, momenti conviviali e finali del torneo, con l’intento di creare un evento capace di unire sport, socialità e attenzione verso il prossimo.

L’ASD Michele Viola, promuove attraverso le proprie attività i valori della sicurezza, della responsabilità civile e della solidarietà nello sport e nella vita quotidiana.

“Non sarà soltanto un torneo ma un’occasione per stare insieme e contribuire concretamente a un progetto importante per il territorio. Ogni presenza e ogni gesto potranno fare la differenza“.

Durante entrambe le giornate sarà possibile effettuare offerte libere a sostegno della raccolta fondi destinata all’acquisto dello spirometro.

ASD Michele Viola

PROGRAMMA EVENTO
Sabato 9 Maggio

Inizio torneo
Beer truck operativo
Intrattenimento e momento conviviale
Domenica 10 Maggio

Gironi misti
Fase finale
Premiazioni finali
Per informazioni e aggiornamenti:
ASD Michele Viola – Facebook & Instagram
CKC Padel Garden – Reggio Calabria

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Reggio Calabria Sport

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