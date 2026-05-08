Aeroporto di Reggio, c’è la data per il taglio del nastro. L’annuncio di Cannizzaro

Francesco Cannizzaro ha annunciato la data di inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto Tito Minniti.

Durante l’incontro tenutosi questo pomeriggio, venerdì 8 maggio, al Teatro dello Stretto di RTV, il candidato sindaco del centrodestra a Reggio Calabria ha indicato il giorno e l’orario del taglio del nastro: sabato 16 maggio alle ore 18:30, tutte le autorità sono state invitate a partecipare.

Un annuncio arrivato nel corso del confronto pubblico tra i nove candidati sindaco di Reggio Calabria e Messina, chiamati a discutere di futuro, infrastrutture, mobilità e governance dell’area dello Stretto.

Cannizzaro: il nuovo terminal sarà inaugurato il 16 maggio

La notizia segue le dichiarazioni rilasciate negli ultimi giorni dallo stesso candidato del centrodestra, che aveva già parlato di apertura “entro la prossima settimana” ai microfoni di Live Break. Nei giorni scorsi anche il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto aveva indicato la fase finale dei lavori, parlando di terminal ormai quasi pronto.

Adesso, dopo una “lunga” attesa, gli interventi sono quasi giunti al termini ed i reggini non vedono l’ora di poter usufruire della nuova struttura e di tutti i vantaggi annessi.