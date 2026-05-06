Esame di abilitazione per Guida turistica, Calabrese: ‘Qualità e competenze per valorizzare la Calabria’

L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, commenta positivamente l’avvio del secondo esame nazionale per l’abilitazione alla professione di guida turistica, annunciato dal Ministro Gianmarco Mazzi, sottolineando al contempo il lavoro già portato avanti dalla Giunta del presidente Roberto Occhiuto.

“Accogliamo con favore questo nuovo bando nazionale, che va nella direzione di qualificare ulteriormente la professione di guida turistica. In Calabria, però, non siamo rimasti fermi: in questi anni la Giunta Occhiuto ha lavorato concretamente per sostenere e valorizzare il settore. Abbiamo avviato percorsi di aggiornamento e qualificazione professionale – afferma l’assessore Calabrese -, sostenuto iniziative formative rivolte agli operatori turistici e rafforzato il dialogo con le associazioni di categoria per intercettare le reali esigenze delle guide. Inoltre, abbiamo promosso una strategia integrata di valorizzazione dei territori, in cui le guide turistiche svolgono un ruolo centrale nel raccontare l’identità calabrese”.