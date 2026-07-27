Calciomercato Reggina: Filippo Toscano in arrivo dal Genoa CFC
Acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore
27 Luglio 2026 - 16:26 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Toscano, proveniente dal Genoa CFC.
Per il terzino sinistro classe 2008, nativo di Genova, due stagioni da titolare prima nell’Under 17 e poi nell’Under 18 del Grifone, per un totale di cinquantotto presenze, cinque reti e due assist vincenti. Per quanto concerne la scorsa stagione, da segnalare anche due presenze nella Viareggio Cup.
A Filippo un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.
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