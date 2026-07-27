Nasce ‘Sorbetteria Calabria Straordinaria’, Gallo: ‘Valorizziamo tradizioni e biodiversità’

L’iniziativa è promossa da Unpli Calabria con il sostegno di Regione Calabria, Arsac e Calabria Straordinaria

“Costruire una Calabria sempre più riconoscibile attraverso un brand unitario, valorizzando le produzioni identitarie e sostenendo manifestazioni di qualità che raccontino la biodiversità e il talento della nostra terra”: con queste parole l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha presentato, questa mattina, nell’incontro con i giornalisti tenuto nella sala Verde della Cittadella regionale, “Sorbetteria Calabria Straordinaria”, il nuovo progetto dedicato alla valorizzazione dei sapori e delle eccellenze agroalimentari regionali attraverso la cultura della sorbetteria artigianale.

L’identità della Calabria attraverso i sorbetti

L’iniziativa, promossa da Unpli Calabria con il sostegno di Regione Calabria, Arsac e Calabria Straordinaria, con la direzione artistica del maestro gelatiere Francesco Mastroianni, punta a raccontare l’identità della Calabria attraverso i sorbetti realizzati con materie prime del territorio, promuovendo le produzioni locali e il patrimonio enogastronomico regionale e il legame tra qualità agroalimentare, turismo e identità territoriale, nel segno della Calabria Straordinaria.

“C’è tanta capacità – ha dichiarato l’assessore Gallo – in termini di artigianato, c’è tanta storia, tanta tradizione che noi vogliamo valorizzare. Anche i sorbetti costituiscono un pezzo di questa storia, di questa tradizione, attualizzato attraverso l’impegno e la maestria di artigiani di grande valore come il maestro Mastroianni”.

La presentazione del progetto e le tappe

Alla conferenza stampa di presentazione, moderata dal presidente di UNPLI Calabria, Filippo Capellupo, che ha ricordato come il progetto affondi le proprie radici in un percorso iniziato molti anni fa, quando già si immaginava il potenziale internazionale delle produzioni calabresi trasformate in gelati e sorbetti, sono intervenuti anche il presidente della Pro Loco di Lamezia Terme, Vincenzo Ruberto, la presidente della Pro Loco di Montalto Uffugo, Manuela Filice, l’assessore alle Attività economiche del Comune di Catanzaro, Giuliana Furrer, il sindaco di Falerna, Francesco Stella, l’imprenditore nel settore agricolo Battista Muraca, tra gli ideatori del progetto. Presente anche la consigliera regionale Elisabetta Santoianni.

La manifestazione farà tappa a Falerna (7-8 agosto), Catanzaro (9-10 agosto), e Montalto Uffugo (21 agosto).

Agroalimentare, turismo e sviluppo economico

“Sorbetteria di Calabria Straordinaria” rappresenta un tassello fondamentale di una strategia che punta a fare dell’agroalimentare uno dei principali motori di sviluppo economico e turistico della regione: bergamotto, cedro, limoni, arance, angurie, clementine, fichi, pesche, albicocche, more selvatiche, fragoline di bosco trovano, in questo caso, nella sorbetteria artigianale, uno strumento capace di conservarne profumi, colori e sapori.

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Nelle parole degli organizzatori, infatti, “Sorbetteria Calabria Straordinaria” nasce come progetto sperimentale che vuole raccontare una visione di Calabria capace di riconoscere il valore delle proprie radici e trasformarlo in opportunità di sviluppo, promozione e crescita: una nuova filiera capace di mettere in rete agricoltura, artigianato, turismo e cultura, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e generando nuove opportunità economiche per il territorio.