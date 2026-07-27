Incendio a Reggio, Muraca: ‘Sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine’

"Grazie al loro intervento immediato, è stato possibile domare rapidamente le fiamme, circoscrivere i danni e garantire l’evacuazione in sicurezza del condominio", le parole di Muraca

“Il Presidente della Seconda Circoscrizione, Giovanni Muraca, a seguito del grave incendio verificatosi domenica scorsa in un garage di via Don Orione a Reggio Calabria, esprime a nome dell’intera comunità circoscrizionale il più sentito apprezzamento e la più profonda solidarietà.

Il Presidente rivolge un ringraziamento particolare ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Reggio Calabria, al personale delle Volanti della Questura, ai sanitari del 118 e a tutti i soccorritori intervenuti, per il pregevole, tempestivo e coraggioso operato.

Grazie al loro intervento immediato e alla grande professionalità dimostrata, è stato possibile domare rapidamente le fiamme, circoscrivere i danni e garantire l’evacuazione in sicurezza del condominio. L’operato dei soccorritori ha evitato epiloghi ben più gravi, tutelando l’incolumità dei cittadini e preservando la struttura dell’edificio da conseguenze irreparabili.

La Seconda Circoscrizione riconosce con orgoglio e gratitudine il quotidiano impegno di chi, con spirito di servizio e senso di responsabilità, opera ogni giorno per la sicurezza e la salvaguardia della collettività”.