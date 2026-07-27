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La nazionale corale giovanile per la prima volta a Gerace

Dalla musica sacra alla composizione contemporanea: il Coro Giovanile Italiano porta a Gerace un programma intenso e suggestivo

27 Luglio 2026 - 17:02 | Comunicato Stampa

CGI tutti WEB

Sabato 1 agosto 2026, alle ore 21.00, la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta di Gerace ospiterà per la prima volta il Coro Giovanile Italiano, la formazione che riunisce alcuni tra i migliori giovani cantori provenienti da tutta Italia.

Il concerto del Coro Giovanile Italiano a Gerace

Diretto dal maestro Filippo Maria Bressan, il coro presenterà un programma di alto profilo artistico e di forte significato, capace di attraversare secoli di storia della musica e di mettere in dialogo alcuni grandi capolavori della tradizione sacra con le sonorità della composizione contemporanea.

Il concerto è organizzato in collaborazione con Organizzazione Cori Calabria, Cittadella Vescovile di Gerace, Diocesi di Locri-Gerace e AMA Calabria ed è inserito nel progetto Choral ne(x)twork, realizzato con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La nazionale corale giovanile

Ideato da Feniarco nel 2003, il Coro Giovanile Italiano è la vera e propria nazionale corale giovanile: una formazione unica nel panorama musicale italiano, composta da circa quaranta cantori tra i 18 e i 28 anni provenienti da diverse regioni. Un coro che unisce eccellenza artistica, formazione e crescita, affidandosi negli anni alla guida di direttori di fama internazionale.

Dal giugno 2024 la direzione è affidata a Filippo Maria Bressan, tra le personalità più autorevoli della musica corale e sinfonica italiana, apprezzato per la profondità interpretativa, il rigore e la sensibilità con cui affronta repertori differenti. Collaboratore artistico del coro per il 2026 è il maestro Matteo Valbusa.

Il programma musicale nella Basilica Cattedrale

Il programma prende spunto dalla complessa e spesso drammatica situazione internazionale. La prima parte è incentrata sulla speranza nella misericordia di Dio, mentre la seconda conduce il pubblico dentro le fragilità, le sofferenze e le contraddizioni dell’esperienza umana.

Il percorso musicale si apre con il celebre Miserere mei, Deus di Gregorio Allegri, una delle pagine più affascinanti della musica sacra occidentale, e prosegue con il sontuoso mottetto in doppio coro Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 di Johann Sebastian Bach.

Il cuore contemporaneo del concerto è rappresentato da The Little Match Girl Passion di David Lang, intensa rilettura della fiaba della piccola fiammiferaia, trasformata in una moderna Passione sui temi della povertà, della solitudine e della compassione.

A chiudere il programma sarà Warning to the Rich di Thomas Jennefelt, drammatica cantata per coro e baritono solista che denuncia l’avidità e il desiderio insaziabile di possesso.

La storia del Coro Giovanile Italiano

Nel corso della propria storia il Coro Giovanile Italiano ha tenuto oltre 150 concerti in Italia e all’estero, partecipando ai principali festival corali europei. Tra le esperienze più significative figurano l’esibizione con i Rolling Stones al Circo Massimo di Roma, l’inaugurazione del programma musicale del Padiglione Italia a Expo Milano e le esibizioni nei Giardini del Quirinale in occasione della Festa della Repubblica.

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