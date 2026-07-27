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Ponte sullo Stretto, Ciucci replica all’esposto CGIL: ‘Operiamo nel pieno rispetto delle norme’

"I meccanismi di controllo sono articolati, definiti e trasparenti" le parole dell'amministratore delegato della Stretto di Messina

27 Luglio 2026 - 16:30 | di Redazione

pietro ciucci ad stretto messina

“Ho appreso con grande sorpresa dell’iniziativa assunta dalla Cgil con un esposto alla Corte dei conti. La società Stretto di Messina ha operato e opera nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione per tutela del denaro pubblico destinato alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina”.

Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, sentito dall’ANSA in merito all’esposto Cgil.

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“I meccanismi di controllo – spiega – sono articolati, definiti e trasparenti. Siamo una società interamente pubblica, in house, e pertanto sottoposta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla vigilanza sulle principali attività della Società. La società, inoltre – conclude Ciucci – è soggetta al controllo della Corte dei Conti esercitato dal Magistrato Delegato che assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale”.

Fonte ansa.it

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