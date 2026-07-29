UniRC, nuova viabilità per la Cittadella universitaria: ‘Un’opera strategica’

Un’opera attesa da anni cambia l’accesso alla Cittadella UniRC: nuova strada, 140 posti auto e un collegamento strategico tra città, Ingegneria e Agraria

È stata inaugurata la nuova viabilità della Cittadella Universitaria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria: un’infrastruttura strategica che collega direttamente la rete stradale urbana alla Cittadella Universitaria, migliorando l’accessibilità, la sicurezza e la fruibilità della stessa e del territorio circostante.

La nuova strada completa via Zehender, collega viale della Libertà con i Dipartimenti di Ingegneria e si innesta direttamente sulla viabilità diretta al Dipartimento di Agraria. Il tracciato, lungo circa 500 metri, costituisce un percorso alternativo a via Vito Inferiore, contribuendo ad alleggerirne il consistente carico di traffico.

Mobilità sostenibile e 140 nuovi posti auto

L’intervento favorisce inoltre una mobilità più sostenibile, agevolando gli spostamenti pedonali, ciclabili e con il trasporto collettivo, e comprende la realizzazione di 140 posti auto, destinati in particolare a migliorare la fruibilità del plesso di Ingegneria.

Dell’opera beneficeranno anche le numerose famiglie residenti nella zona, che potranno raggiungere più agevolmente le proprie abitazioni.

Il valore dell’infrastruttura va oltre la funzione di collegamento stradale. L’intervento si inserisce in un più esteso progetto di ricomposizione della Cittadella Universitaria, finalizzato, tra l’altro, a rafforzare l’integrazione con il contesto cittadino, rendendo più agevoli gli spostamenti di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e visitatori.

Il Master Plan dell’Università Mediterranea

La nuova viabilità è parte di una visione più ampia di crescita della Mediterranea. Il Master Plan di Ateneo, recentemente recepito dagli organi di governo, delinea infatti diversi scenari di sviluppo finalizzati a valorizzare il rapporto tra Università e Città, sotto il profilo funzionale, sociale ed ambientale.

L’opera inaugurata rappresenta il compimento di un lungo percorso amministrativo e progettuale. L’intervento è stato finanziato nell’ambito del cd. “Decreto Reggio” (legge n. 246/1989), uno degli strumenti straordinari destinati allo sviluppo infrastrutturale del territorio reggino.

Il risultato raggiunto è frutto di uno sforzo condiviso volto a completare le opere di urbanizzazione e di edilizia universitaria avviate sin dall’istituzione dell’Ateneo, nel 1982.

Un percorso lungo e complesso, segnato da difficoltà operative, interruzioni e successivi tentativi di ripresa, che negli ultimi anni ha registrato la decisiva accelerazione fino all’odierna conclusione dei lavori.

Le dichiarazioni del Rettore Giuseppe Zimbalatti

«L’inaugurazione di quest’opera, del valore di circa 6 milioni di euro – ha dichiarato il Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti – rappresenta il raggiungimento di un obiettivo perseguito con determinazione nel corso degli anni. La nuova viabilità migliora concretamente l’accessibilità ai nostri Dipartimenti e testimonia la capacità dell’Ateneo di portare a compimento interventi strategici per il territorio, valorizzando risorse pubbliche originate da una programmazione di lungo periodo. Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, in particolare, il Direttore Generale, ing. Pietro Foti, e il Settore tecnico dell’Ateneo, in particolare l’ing. F. Nava, ai quali si deve, insieme ai tecnici di Invitalia (ingg. Fusco, Benotti, Fei), l’accelerazione risolutiva dell’intervento; il consorzio di progettazione; i direttori dei lavori che si sono succeduti nel tempo; le imprese Delta Lavori e PAN Pellegrino; nonché tutte le maestranze coinvolte. Un particolare ringraziamento va inoltre al prof. Emilio Attinà, Delegato del Rettore al Verde di Ateneo, e all’intera squadra degli operai».

Il taglio del nastro e i prossimi interventi

Il taglio del nastro inaugurale è stato affidato al Prefetto, dott.ssa Clara Vaccaro, al Sindaco, on.le Francesco Cannizzaro ed al Vicario Del Vescovo Mons. Pasquale Catanese. Dopo la cerimonia, grazie alla disponibilità del Sindaco e di ATAM, i partecipanti hanno percorso l’intero tracciato a bordo di un autobus scoperto. La visita è proseguita presso il cantiere dei nuovi laboratori del Dipartimento di Agraria, attualmente in fase di realizzazione.

Per il completamento di un ulteriore breve ma importante tratto, destinato a migliorare ulteriormente l’accesso alla Cittadella Universitaria, è in corso un confronto, favorito dalla Senatrice Minasi, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Alla cerimonia hanno preso parte, insieme alla comunità universitaria, numerose autorità civili, militari, politiche e accademiche, in rappresentanza delle principali istituzioni territoriali: una partecipazione che testimonia il rilievo dell’opera per il futuro della Mediterranea e per lo sviluppo del territorio reggino.