Viviamo Cinquefrondi 2026, al via un mese di grandi eventi

Nobraino, Mario Venuti, DJ Jad e Wlady chiuderanno l’estate cinquefrondese. Prima, un mese di eventi tra cultura, tradizioni e divertimento

Al via l’Estate Cinquefrondese: un mese di eventi tra cultura, musica e spettacolo. L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi è lieta di presentare, insieme all’Assessora agli Eventi e Spettacoli Giada Porretta, il calendario estivo “Viviamo Cinquefrondi 2026”, un ricco cartellone di appuntamenti che, dal 1° al 26 agosto, animerà il paese con un programma pensato per coinvolgere cittadini, famiglie, bambini, giovani e visitatori.

L’estate rappresenta da sempre uno dei momenti più attesi per la comunità cinquefrondese. È il periodo in cui il paese si anima, le piazze tornano a riempirsi e tanti concittadini che vivono fuori fanno ritorno a Cinquefrondi per trascorrere qualche giorno con i propri affetti e riscoprire il piacere di sentirsi a casa.

Un calendario dedicato alla comunità

Proprio per questo l’Amministrazione Comunale ha voluto realizzare un calendario di eventi capace di accompagnare questo tempo di incontro e condivisione, offrendo occasioni di svago, cultura e intrattenimento per cittadini, famiglie e visitatori che sceglieranno di vivere l’estate a Cinquefrondi.

Questo calendario estivo nasce dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di rendere il paese sempre più vivo, dinamico e accogliente, attraverso un’offerta culturale e di intrattenimento ampia e diversificata, capace di valorizzare gli spazi pubblici e creare occasioni di aggregazione e partecipazione.

Il calendario è stato costruito con attenzione e impegno, nella convinzione che investire nella cultura, nello spettacolo e nella socialità significhi investire nella crescita della comunità e nella valorizzazione del territorio.

Nel corso delle settimane si alterneranno spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli, rappresentazioni teatrali per il pubblico adulto, commedie, spettacoli di animazione, appuntamenti culturali, concerti bandistici, serate dedicate alla musica d’autore, alla musica cantautorale, alla tradizione popolare e a tanti altri generi musicali, offrendo un programma variegato e capace di coinvolgere persone di tutte le età.

Il Campari Fest e il ritorno della Notte del Viale

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il Campari Fest, alla sua prima edizione, un appuntamento che unisce musica, divertimento e intrattenimento con l’obiettivo di creare nuove occasioni di incontro e aggregazione, arricchendo ulteriormente l’offerta estiva.

Grande attesa anche per il ritorno della Notte del Viale, giunta alla sua ottava edizione e ormai divenuta uno degli appuntamenti simbolo dell’estate cinquefrondese.

Forte del grande successo riscosso negli anni precedenti, l’evento tornerà ad animare il viale S. Pertini con stand enogastronomici, artisti di strada, gonfiabili, animazione e spettacoli dedicati ai bambini, regalando una serata di festa e condivisione capace di coinvolgere l’intera comunità.

Il gran finale del Cinquefrondi Summer Fest

A concludere il cartellone di Viviamo Cinquefrondi sarà il Cinquefrondi Summer Fest, tre serate di grande richiamo che porteranno sul palco artisti di rilievo nazionale.

Il 24 agosto sarà la volta dei Nobraino mentre il 25 agosto il pubblico potrà assistere al concerto di Mario Venuti e Tony Canto, protagonisti di una serata all’insegna della musica d’autore.

Il gran finale è in programma il 26 agosto con DJ Jad e Wlady, che porteranno a Cinquefrondi uno spettacolo ricco di energia ripercorrendo i grandi successi degli Articolo 31, chiudendo così l’edizione 2026 con una festa capace di coinvolgere tutte le generazioni.

L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato agli Eventi e Spettacoli hanno lavorato con determinazione per realizzare un cartellone che fosse non soltanto un susseguirsi di appuntamenti, ma un vero percorso di valorizzazione del territorio e della vita comunitaria.

L’impegno per la valorizzazione del territorio

Ogni evento è stato pensato per offrire momenti di svago e di crescita culturale, sostenere la socialità, promuovere la partecipazione e rendere Cinquefrondi un punto di riferimento nel panorama degli eventi estivi del territorio.

L’Amministrazione Comunale rinnova così il proprio impegno nel promuovere iniziative di qualità, nella convinzione che un’estate ricca di eventi rappresenti un’importante occasione di crescita per la comunità, di promozione del territorio e di accoglienza verso quanti sceglieranno Cinquefrondi come meta delle proprie serate estive.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai tanti cinquefrondesi che durante il mese di agosto torneranno nella loro terra e a tutti coloro che vorranno condividere con noi questo percorso.

Sarà, pertanto un’estate fatta di musica, spettacolo, cultura, tradizioni e divertimento, ma soprattutto un’estate da vivere insieme, nel segno della comunità e dell’accoglienza.