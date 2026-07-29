Reggio, idoneità alloggiativa: Marcianò (Noi Moderati) chiede tempi certi

Le numerose segnalazioni giunte da cittadini e professionisti in merito ai tempi necessari per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa da parte dell’Ufficio Urbanistica del Comune spingono Michele Marcianò, esponente di Noi Moderati, a chiedere un chiarimento sull’attuale situazione.

“Non si tratta né di una polemica né tantomeno di una critica nei confronti degli uffici comunali – precisa Marcianò –. L’obiettivo è esclusivamente quello di comprendere le ragioni di questi ritardi che, secondo quanto viene riferito da diversi utenti, stanno creando notevoli disagi a chi, dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta e aver adempiuto a ogni prescrizione prevista, attende il rilascio di un documento spesso indispensabile per il completamento di importanti pratiche amministrative”.

Il valore del certificato di idoneità alloggiativa

L’esponente di Noi Moderati evidenzia come il certificato di idoneità alloggiativa rappresenti un atto essenziale per numerosi cittadini e che, proprio per questo motivo, sarebbe opportuno fare luce sulle eventuali criticità che stanno rallentando l’iter amministrativo.

“Vorrei capire – prosegue Marcianò – se i ritardi siano dovuti a una carenza di personale, a un aumento delle richieste o ad altre problematiche organizzative. Conoscere le cause consentirebbe anche di individuare possibili soluzioni nell’interesse dei cittadini e dello stesso Comune”.

Marcianò ribadisce il pieno rispetto per il lavoro svolto dai dipendenti comunali, spesso chiamati a operare con risorse limitate, ma ritiene altrettanto importante garantire tempi certi per il rilascio di un documento che incide direttamente sulla vita delle persone.

La richiesta di un confronto costruttivo