Reggina, mercato e staff tecnico: attese nuove ufficialità a breve

La nuova Reggina di Marco Marchionni continua a prendere forma. Sono dodici, al momento, i calciatori ufficializzati dalla società amaranto: sei Under e sei Over, che si aggiungono agli elementi già sotto contratto dalla passata stagione, più i rinnovi freschissimi dell’estremo difensore Lagonigro e del centrocampista Laaribi.

Non tutti i giocatori sotto contratto, però, hanno la certezza di rientrare nel nuovo progetto tecnico. Le valutazioni definitive saranno effettuate dall’allenatore durante il ritiro precampionato di Cantalupa, in provincia di Torino.

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Saranno, infatti, soprattutto i giorni di preparazione in Piemonte a permettere a Marchionni di conoscere meglio il gruppo e assumere le decisioni sulla composizione della rosa. Il tecnico valuterà la condizione fisica, le caratteristiche dei singoli calciatori e la loro compatibilità con il sistema di gioco che intende utilizzare nel corso della stagione.

Alcuni elementi già sotto contratto potrebbero quindi essere confermati, mentre per altri potrebbe aprirsi la strada della cessione o della risoluzione dell’accordo. Il mercato della Reggina rimane in continuo movimento, sia in entrata sia in uscita.

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Nella giornata di oggi sono attese nuove comunicazioni ufficiali da parte del club. Gli annunci potrebbero riguardare altri calciatori destinati a raggiungere il gruppo amaranto anche dopo la partenza per Cantalupa. Rimane, inoltre, ancora da definire pubblicamente lo staff che affiancherà Marco Marchionni durante la nuova stagione.

La società dovrà ufficializzare l’allenatore in seconda, il preparatore atletico, il preparatore dei portieri e l’eventuale match analyst. Figure fondamentali per organizzare il lavoro quotidiano e accompagnare la squadra durante il campionato. È possibile che tutte queste informazioni arrivino già nel corso della mattinata, completando così un altro passaggio importante.

La rosa, in ogni caso, è ancora da considerarsi un cantiere aperto e l’attesa maggiore riguarda come spesso accade, l’arrivo degli attaccanti Gli obiettivi sono stati già fissati, tutti elementi di categoria superiore e quindi trattativa più complicate. Il direttore sportivo Giancarlo Romairone continuerà a lavorare per consegnare a Marchionni una squadra competitiva e completa in ogni reparto.

fonte foto: pagina ufficiale Reggina 1914