Reggina, raduno al Sant’Agata: nel gruppo dei convocati anche uno dei veterani

Tre ufficializzazioni (Romairone, Marchionni e la data del raduno), ma nessuna riguarda ancora i calciatori. La Reggina si prepara ad avviare la nuova stagione con il via previsto per questa mattina al centro sportivo Sant’Agata. Non è stato diffuso un elenco ufficiale dei convocati. Attraverso indiscrezioni e valutazioni è stato però possibile ricostruire alcuni dei nomi, tra vecchi e nuovi, che dovrebbero presentarsi per il consueto appuntamento con le visite mediche.

Dopo i test, la squadra potrebbe svolgere una prima sgambatura. La preparazione vera e propria inizierà invece qualche giorno dopo, quando ci sarà la partenza per la sede del ritiro, anche in questo caso nessuna comunicazione.

Porcino ancora sotto contratto con la Reggina

Tra i calciatori attesi al Sant’Agata c’è anche Toti Porcino. L’esterno sinistro è ancora legato alla Reggina da un contratto valido fino al 30 giugno 2027. Nella stessa situazione contrattuale si trovano i fratelli Girasole, Verduci, Di Grazia e alcuni giovani già presenti nell’organico amaranto.

In attesa di completare la squadra attraverso il mercato, il tecnico Marco Marchionni avrà quindi la possibilità di valutare diversi elementi contrattualizzati. Tra questi proprio Porcino, chiamato a convincere l’allenatore durante i primi giorni di lavoro.