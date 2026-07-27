Gallico Paddle Fest 2026: sport, mare e condivisione sul Lungomare di Gallico
La competizione è aperta a tutti, senza limiti di esperienza. Tutte le info
27 Luglio 2026 - 09:57 | Redazione
Domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 09:00, il lungomare di Gallico si animerà con il Gallico Paddle Fest 2026, un evento imperdibile dedicato agli amanti del mare e dello sport all’aria aperta.
L’iniziativa, inserita anche nella cornice dei festeggiamenti per la Madonna di Porto Salvo, è organizzata dalla A.S.D. Blue Tribe in stretta sinergia con le associazioni Il Quadrifoglio e Genea, e vanta il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e di altri importanti partner locali e sportivi.
Il cuore della manifestazione sarà l’attesa Gara Amatoriale di AIR SUP (Stand Up Paddle). La competizione è aperta a tutti, senza limiti di esperienza: potrà partecipare sia chi possiede già la propria tavola, sia chi ne è sprovvisto, grazie all’attrezzatura che verrà messa a disposizione dall’organizzazione.
L’evento è sponsorizzato da Decathlon, che darà visibilità e risalto alla manifestazione con gadget e presenza in loco.
Il Gallico Paddle Fest non è solo una gara, ma una vera e propria giornata di festa pensata per avvicinare il grande pubblico agli sport acquatici. Sarà l’occasione perfetta anche per i principianti assoluti che desiderano provare l’emozione di pagaiare per la prima volta in totale sicurezza, guidati da istruttori esperti.
“Il nostro obiettivo con il Gallico Paddle Fest è quello di creare un momento di sana aggregazione, dove il mare diventi lo spazio ideale per divertirsi e stare insieme,” dichiara Sebastiano Michele Militti (Seby), Presidente della A.S.D. Blue Tribe. Vogliamo dimostrare che il SUP è uno sport per tutti. Che tu sia un esperto o che tu non sia mai salito su una tavola, l’importante è scendere in acqua, pagaiare e godersi la bellezza del nostro mare“.
Dettagli dell’Evento:
Data e Ora: Domenica 2 agosto 2026, ore 09:00
Location: Lungomare di Gallico (RC)
Organizzatori: A.S.D. Blue Tribe, Associazione Il Quadrifoglio, Genea
Attività: Gara amatoriale di AIR SUP e prove libere per principianti
I posti per partecipare alla gara e alle attività sono limitati. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando direttamente Seby al numero +39 392 776 7500.
Vieni a pagaiare con noi!
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