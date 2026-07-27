City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Gallico Paddle Fest 2026: sport, mare e condivisione sul Lungomare di Gallico

La competizione è aperta a tutti, senza limiti di esperienza. Tutte le info

27 Luglio 2026 - 09:57 | Redazione

SUP

Domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 09:00, il lungomare di Gallico si animerà con il Gallico Paddle Fest 2026, un evento imperdibile dedicato agli amanti del mare e dello sport all’aria aperta.

L’iniziativa, inserita anche nella cornice dei festeggiamenti per la Madonna di Porto Salvo, è organizzata dalla A.S.D. Blue Tribe in stretta sinergia con le associazioni Il Quadrifoglio e Genea, e vanta il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e di altri importanti partner locali e sportivi.

Il cuore della manifestazione sarà l’attesa Gara Amatoriale di AIR SUP (Stand Up Paddle). La competizione è aperta a tutti, senza limiti di esperienza: potrà partecipare sia chi possiede già la propria tavola, sia chi ne è sprovvisto, grazie all’attrezzatura che verrà messa a disposizione dall’organizzazione.

L’evento è sponsorizzato da Decathlon, che darà visibilità e risalto alla manifestazione con gadget e presenza in loco.

Il Gallico Paddle Fest non è solo una gara, ma una vera e propria giornata di festa pensata per avvicinare il grande pubblico agli sport acquatici. Sarà l’occasione perfetta anche per i principianti assoluti che desiderano provare l’emozione di pagaiare per la prima volta in totale sicurezza, guidati da istruttori esperti.

Il nostro obiettivo con il Gallico Paddle Fest è quello di creare un momento di sana aggregazione, dove il mare diventi lo spazio ideale per divertirsi e stare insieme,” dichiara Sebastiano Michele Militti (Seby), Presidente della A.S.D. Blue Tribe. Vogliamo dimostrare che il SUP è uno sport per tutti. Che tu sia un esperto o che tu non sia mai salito su una tavola, l’importante è scendere in acqua, pagaiare e godersi la bellezza del nostro mare“.

Dettagli dell’Evento:

Data e Ora: Domenica 2 agosto 2026, ore 09:00

Location: Lungomare di Gallico (RC)

Organizzatori: A.S.D. Blue Tribe, Associazione Il Quadrifoglio, Genea

Attività: Gara amatoriale di AIR SUP e prove libere per principianti

I posti per partecipare alla gara e alle attività sono limitati. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando direttamente Seby al numero +39 392 776 7500.

Vieni a pagaiare con noi!

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Sport
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?