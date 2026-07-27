Calciomercato: quasi fatta il centrocampista della Scafatese esperto in promozioni

La nuova stagione della Reggina prende ufficialmente il via nella giornata di oggi. Il gruppo amaranto, composto dai calciatori già sotto contratto e dai primi nuovi arrivi, si ritrova al centro sportivo Sant’Agata per il tradizionale appuntamento con le visite mediche.

Dopo i controlli e i primi test, la squadra inizierà la preparazione agli ordini di mister Marco Marchionni. Resta ancora da conoscere la sede del ritiro, una delle comunicazioni attese insieme all’ufficializzazione dei giocatori con i quali le trattative sarebbero già state definite e i contratti firmati.

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Reggina, Acquadro verso la chiusura

Tra i profili individuati dalla società c’è anche Alberto Acquadro, centrocampista attualmente in forza alla Scafatese e legato al club campano da un contratto valido fino al giugno del 2027. Dopo una lunga serie di confronti, la trattativa sarebbe arrivata a una conclusione positiva. “È quasi un calciatore della Reggina“, riferiscono fonti attendibili. Mancano ancora l’annuncio ufficiale e gli ultimi passaggi formali, ma l’accordo sembra ormai molto vicino.

Acquadro rappresenterebbe un innesto di esperienza e affidabilità per il centrocampo amaranto. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre promozioni consecutive con tre squadre diverse, dimostrando di conoscere bene le dinamiche dei campionati da vincere.

Nel suo percorso anche una doppa promozione con il Venezia, altro passaggio significativo della sua carriera. Un profilo che risponde alle caratteristiche cercate dalla Reggina: esperienza, continuità e capacità di affrontare campionati nei quali l’obiettivo dichiarato è quello di puntare al primo posto.

L’attesa, adesso, è tutta per le comunicazioni ufficiali. Dal luogo del ritiro all’elenco completo dei nuovi acquisti, le prossime ore potrebbero chiarire definitivamente la composizione del gruppo che inizierà la preparazione.