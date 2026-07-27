Serie D: 28 luglio, data decisiva per il futuro dell’Enna

L’Enna lavora per preparare la nuova stagione e garantire la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. Il club siciliano, dopo la valutazione negativa della Covisod per alcune irregolarità e carenze nella documentazione inizialmente presentata, aveva depositato lo scorso 23 luglio gli atti integrativi richiesti.

Nella giornata di oggi la società ha comunicato di aver completato il passaggio di proprietà e di aver ultimato l’iter burocratico con la Lega per l’iscrizione alla nuova stagione. Il nuovo responso della Covisod è previsto per martedì 28 luglio. Una data importante per conoscere definitivamente il futuro dell’Enna e la sua partecipazione al prossimo torneo di Serie D.

La società ha inoltre informato i tifosi che nei prossimi giorni saranno annunciati il nuovo allenatore e i componenti della nuova area tecnica, chiamati a costruire la squadra per la stagione ormai alle porte.

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Il comunicato della società

“Work in Progress.

In un caldo luglio è stato completato il passaggio di proprietà e ultimato l’iter burocratico con la Lega per la partecipazione della squadra al prossimo campionato di Serie D. I nuovi soci dell’Enna Calcio SCSD stanno lavorando alla formazione della compagine societaria al fine di garantire la massima solidità su tutti i fronti. In attesa del responso della Covisod previsto per il 28 luglio, certi di un parere positivo, si lavora in vista della presentazione della nuova area tecnica e del nuovo allenatore, così da avviare la preparazione al campionato subito dopo. Nel contempo si invitano imprenditori, tifosi e quanti abbiano a cuore le sorti dell’Enna Calcio a unirsi nel sostegno al club, così da poter dare subito un impulso positivo alla nuova stagione. La società sta predisponendo alcune novità assolute per la campagna abbonamenti, con l’obiettivo di riempire lo stadio Gaeta in ogni partita della stagione. Terremo costantemente aggiornati quanti hanno a cuore l’Enna Calcio e li ringraziamo per il sostegno dimostrato in questo periodo di transizione. Inoltre cogliamo l’occasione di ringraziare il Sindaco Mirello Crisafulli e l’amministrazione Comunale per quanto già fatto e per ciò che siamo certi faranno. Forza Enna”.