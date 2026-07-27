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Alta Velocità, Falcomatà: ‘Occhiuto dica se vuole condannare i calabresi’

'Da Reggio impieghiamo nella migliore delle ipotesi circa 5 ore per raggiungere Roma. Su questo ci sono gradi ed evidenti responsabilità da parte del governo regionale e del governo Nazionale', le parole di Falcomatà

27 Luglio 2026 - 18:08 | red

falco pd

Il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Falcomatà, torna sul tema dell’Alta Velocità e punzecchia il presidente Roberto Occhiuto.

“Sono 7.50 e siamo a Paola. Alle 10, dopo 4 ore siamo a Salerno, con l’Alta Velocità li avremmo percorsi in un ora e mezza”, afferma Falcomatà nel video pubblicato sui social.

“Finalmente arriviamo a Roma e mentre le grandi città del centro nord sono collegate tra di loro a distanza di una due o massimo tre ore grazie all’alta velocità, noi ci impieghiamo nella migliore delle ipotesi circa 5 ore per raggiungere la capitale.

Su questo ci sono gradi ed evidenti responsabilità da parte del governo regionale e del governo Nazionale. Il presidente Occhiuto non faccia spallucce, ci dica se vuole risolvere questa situazione e se vuole fare arrivare l’alta velocità anche in Calabria oppure se vuole condannare i calabresi fa una arretratezza sociale ed economica”, ha concluso Falcomatà.

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