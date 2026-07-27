Calabria, Gianluca Procopio è il nuovo presidente di ANCE Giovani Catanzaro

Innovazione, formazione, sicurezza e internazionalizzazione al centro del programma del nuovo Presidente, eletto al termine di un’assemblea che ha visto un’ampia partecipazione di imprenditori e rappresentanti delle istituzioni

Gianluca Procopio è il nuovo Presidente di ANCE Giovani Catanzaro. L’elezione, avvenuta nel corso dell’Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di ANCE Catanzaro, segna l’avvio di una nuova stagione per l’associazione, orientata all’innovazione, alla formazione, alla rappresentanza delle imprese e alla valorizzazione delle nuove generazioni di imprenditori del settore delle costruzioni.

L’assemblea ha registrato una significativa partecipazione di imprenditori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, a testimonianza dell’attenzione e dell’interesse verso il futuro del comparto edilizio e il ruolo strategico dei giovani costruttori.

Erano presenti il Presidente di ANCE Catanzaro Luigi Alfieri, il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Pietro Falbo, il Direttore di Confindustria Catanzaro Dario Lamanna, il Presidente Regionale dei Giovani ANCE Calabria Nicola Irto, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vibo Valentia Gaetano Portaro, il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria Nicola Cuzzocrea, il Consigliere Stefano Vilasi e Stefano Corea. Sono inoltre giunti i saluti, seppur a distanza, del Presidente Regionale di ANCE Calabria Roberto Rugna.

Nel suo primo intervento da Presidente, Gianluca Procopio ha illustrato la visione che guiderà il mandato del Gruppo Giovani, ponendo al centro innovazione, formazione, sicurezza, rappresentanza delle imprese e sviluppo del territorio.

La visione del nuovo Presidente

Il neo Presidente ha dichiarato:

“Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Direttore e tutti voi per la fiducia che avete riposto nella mia persona eleggendomi Presidente di ANCE Giovani Catanzaro. Per me è un grande onore assumere questo incarico e rappresentare i giovani imprenditori edili della nostra provincia. Credo profondamente nel valore della nostra associazione e nel ruolo che i giovani imprenditori possono avere nel costruire il futuro del settore delle costruzioni. Viviamo un momento di grandi trasformazioni. L’edilizia sta cambiando rapidamente grazie all’innovazione, alla digitalizzazione, all’Intelligenza Artificiale, al BIM e alle nuove opportunità offerte da strumenti come la ZES Unica e la Transizione 5.0. Sono convinto che le imprese calabresi non debbano subire questo cambiamento, ma guidarlo. Per questo il programma che ho creato e che da oggi inizieremo a realizzare insieme si fonda su alcuni obiettivi chiari: investire nella formazione, accompagnare le imprese nell’innovazione, creare un collegamento sempre più forte con scuole, ITS e università, rappresentare con autorevolezza le esigenze delle imprese presso le istituzioni e favorire nuove opportunità di crescita, anche attraverso l’internazionalizzazione. Credo inoltre che sicurezza, legalità e sostenibilità non siano soltanto valori, ma elementi indispensabili per costruire imprese solide, moderne e competitive”.

Le prospettive di ANCE Giovani Catanzaro

“Vorrei concludere condividendo quella che è la mia visione di ANCE Giovani Catanzaro. Voglio costruire un Gruppo Giovani competente, unito e partecipativo, fondato sul merito, sulla condivisione degli obiettivi e sulla collaborazione tra tutti gli associati. Un’associazione che favorisca il networking tra imprenditori, che crei nuove opportunità di business, che ascolti costantemente le imprese e che sappia rappresentarne con forza le esigenze presso le istituzioni. Un’ANCE Giovani capace di anticipare il cambiamento, generare idee, costruire relazioni e contribuire concretamente alla crescita del settore delle costruzioni e allo sviluppo della provincia di Catanzaro. Da oggi metterò tutto il mio impegno, con spirito di servizio, ascolto e collaborazione, per essere il Presidente di tutti, lavorando ogni giorno affinché ANCE Giovani Catanzaro sia sempre più autorevole, dinamica e protagonista. Vi ringrazio di cuore per la fiducia che mi avete accordato. Cercherò ogni giorno di esserne all’altezza. Grazie a tutti”.

La strategia per il futuro dell’edilizia calabrese

Nel corso del suo intervento, Procopio ha illustrato una strategia che guarda al futuro dell’edilizia calabrese attraverso la digitalizzazione dei processi, la diffusione dell’Intelligenza Artificiale e il rafforzamento della formazione continua, la promozione della sicurezza nei cantieri e un dialogo sempre più stretto con scuole, ITS, università, istituzioni e mondo produttivo.

L’obiettivo del nuovo mandato sarà quello di rendere ANCE Giovani Catanzaro un punto di riferimento sempre più autorevole per i giovani imprenditori del settore, favorendo la crescita delle imprese, la competitività del comparto e lo sviluppo economico della provincia di Catanzaro e dell’intera Calabria.

L’assemblea si è conclusa con un lungo applauso rivolto al neo Presidente, chiamato a guidare il Gruppo Giovani con una visione fondata su innovazione, partecipazione e spirito di squadra.

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