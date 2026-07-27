Reggio, V Circoscrizione: Saverio Latella eletto vicepresidente

Il Presidente Avv. Caterina Pitasi rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro a tutti gli eletti e ai nominati per gli incarichi ricevuti"

Si è riunito in data odierna il Consiglio della V Circoscrizione Reggio Centro-Sud. Un passaggio istituzionale fondamentale che ha visto l’assegnazione delle cariche interne e la definizione degli assetti organizzativi.

Saverio Latella eletto Vice Presidente

Nel corso della seduta, infatti, il Consiglio ha proceduto all’elezione del Vice Presidente di Circoscrizione, individuato nella figura del Consigliere LATELLA Saverio, eletto all’unanimità dall’aula. Un segnale forte di coesione e sintonia istituzionale per il percorso amministrativo appena avviato.

Successivamente, il Presidente, Avv. Caterina Pitasi, ha ufficializzato le nomine dei componenti della Commissione Esecutiva, l’organo chiamato ad organizzare e coordinare i lavori delle commissioni nonché coadiuvare il Presidente nell’espletamento dei suoi compiti e nell’esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.

La Commissione Esecutiva della V Circoscrizione

I Consiglieri nominati sono: DIANO Francesca, FERRARA Vincenzo e CREA Maurizio.

Nel corso dei lavori è stata inoltre formalizzata la costituzione dei Gruppi Consiliari della Circoscrizione e la contestuale designazione dei rispettivi capigruppo. Ossia:

Gruppo “Centrodestra”: Capogruppo MESSINEO Francesco

Gruppo “Uniti per Reggio Centro-Sud”: Capogruppo AZZARELLO Pasquale Gesualdo

Gruppo “I Democratici”: Capogruppo “NETO DELL’ACQUA Gianluca

La fase operativa per Reggio Centro-Sud

Con il completamento di questo assetto, la V Circoscrizione si avvia a pieno ritmo verso una fase operativa improntata all’ascolto, alla tutela del territorio e alla risoluzione delle problematiche dei quartieri.

Il Presidente Avv. Caterina Pitasi rivolge i più sentiti auguri di buon lavoro a tutti gli eletti e ai nominati per gli incarichi ricevuti, nella certezza che ciascuno saprà svolgere il proprio ruolo con dedizione, responsabilità e spirito di servizio verso l’intera cittadinanza.