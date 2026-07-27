Reggio, Cannizzaro incontra gli operatori di Ecologia Oggi: ‘Ripuliremo la città’

Queste le parole in un post sui canali social del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che prosegue:

“Ho acquisito disponibilità, ho chiesto un contributo, ho acquisito anche delle lamentele che ho sottoposto direttamente all’azienda, ma ho colto l’occasione per stimolare ancora di più e spiegare loro — e questo messaggio credo che sia stato abbondantemente recepito e li ringrazio — che solo assieme possono avvenire grandi cambiamenti. E a proposito di cambiamenti, proprio mentre ero qui, mi è arrivata una foto che immortalava una lunga coda di auto all’ingresso dell’unica isola ecologica che abbiamo incentivato. Una lunga coda di auto di cittadini che vanno a conferire. E questo è un segnale positivo, un segnale di un cambio culturale e sociale”.