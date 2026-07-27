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Reggio, Cannizzaro incontra gli operatori di Ecologia Oggi: ‘Ripuliremo la città’

"La sola Ecologia Oggi non basta, o pochi virtuosi cittadini: occorre invece che si possano creare altri grandi cambiamenti a partire da piccoli cambiamenti. Insieme ce la faremo!" le parole del sindaco

27 Luglio 2026 - 18:18 | di Redazione

cannizzaro Ecologia oggi

“Ho appena concluso un incontro-confronto con gli operatori di Ecologia Oggi, che si occupano del servizio di igiene e di raccolta dei rifiuti per la nostra città, proprio per spiegare loro qual è il programma che da qui ai prossimi mesi intendiamo mettere a terra con la loro azienda per ripulire completamente la città“.

Queste le parole in un post sui canali social del sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, che prosegue:

“Ho acquisito disponibilità, ho chiesto un contributo, ho acquisito anche delle lamentele che ho sottoposto direttamente all’azienda, ma ho colto l’occasione per stimolare ancora di più e spiegare loro — e questo messaggio credo che sia stato abbondantemente recepito e li ringrazio — che solo assieme possono avvenire grandi cambiamenti. E a proposito di cambiamenti, proprio mentre ero qui, mi è arrivata una foto che immortalava una lunga coda di auto all’ingresso dell’unica isola ecologica che abbiamo incentivato. Una lunga coda di auto di cittadini che vanno a conferire. E questo è un segnale positivo, un segnale di un cambio culturale e sociale”.

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“La sola Ecologia Oggi non basta, o pochi virtuosi cittadini: occorre invece che si possano creare altri grandi cambiamenti a partire da piccoli cambiamenti. Ciò non toglie – conclude Cannizzaro – che c’è ancora molto, ma molto, ma molto da fare. Insieme ce la faremo!”.

A questo LINK il video di Cannizzaro.

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