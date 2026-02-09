Reggio, pronto all’assegnazione un Chiosco sulla Via Marina Bassa
Gara del Comune per la concessione di un chiosco in Via Marina Bassa con progetto di riqualificazione: il 10 febbraio l’apertura delle buste tecniche dei concorrenti ammessi
09 Febbraio 2026 - 16:29 | Redazione
Si entra nel vivo della procedura aperta del Comune di Reggio Calabria per l’affidamento in concessione di un chiosco comunale sulla Via Marina Bassa (l’unico rimasto chiuso durante l’estate 2025, lato nord del Lungomare), con una proposta di riqualificazione della struttura e dei servizi annessi.
La prossima tappa è fissata per martedì 10 febbraio 2026, alle ore 11:00. Nei locali del Settore “Sviluppo Economico, Cultura e Turismo”, in via San Marco 1, la Commissione si riunirà in seduta pubblica per l’apertura delle buste tecniche dei concorrenti ammessi.
Dopo l’apertura, valutazione a porte chiuse
Dopo la seduta pubblica, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche, secondo quanto previsto dal bando.
Nella comunicazione pubblicata dal Comune si richiama inoltre la DD 543 del 06.02.2026, con cui sono stati approvati i verbali di gara e l’elenco ammessi/esclusi.
Dalla documentazione collegata alla procedura emerge che l’affidamento riguarda un “Gazebo n. 1, lett. A) di 19,87 mq”, destinato ad attività artigianali, tra cui gelateria/frullateria/frutteria.