La premier Meloni a Reggio, Nesci: ‘Segnale di vicinanza e attenzione per l’intero Mezzogiorno’
Il Premier Giorgia Meloni vola a Reggio Calabria. Nesci: 'Una presenza dal profondo valore simbolico che accende i riflettori sul futuro della sicurezza al Sud'
31 Maggio 2026 - 06:43 | di Redazione
Di seguito la nota dell’europarlamentare di Fratelli di Italia Denis Nesci sulla presenza della premier Giorgia Meloni in riva allo Sretto.
“La presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Reggio Calabria in occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un momento di grande rilievo istituzionale per l’intera città e per la Calabria.
La scelta di celebrare una ricorrenza così significativa nella nostra terra testimonia l’attenzione che il Governo riserva al Mezzogiorno e a un territorio strategico per il futuro del Paese. È anche un importante riconoscimento al lavoro quotidiano svolto dall’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità, della sicurezza e della coesione sociale.
Il valore simbolico della visita e lo sviluppo del Sud
L’arrivo del Presidente Meloni a Reggio Calabria assume inoltre un forte valore simbolico: conferma la centralità della città nelle politiche di sviluppo, infrastrutturazione e crescita del Sud. La sua presenza rappresenta un segnale di vicinanza alle istituzioni locali, alle forze dell’ordine e ai cittadini calabresi, rafforzando il legame tra il territorio e le istituzioni nazionali.
Una visita che onora Reggio Calabria e che contribuisce a valorizzarne il ruolo nel panorama nazionale.
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