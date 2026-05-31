La premier Meloni a Reggio, Nesci: ‘Segnale di vicinanza e attenzione per l’intero Mezzogiorno’

Di seguito la nota dell’europarlamentare di Fratelli di Italia Denis Nesci sulla presenza della premier Giorgia Meloni in riva allo Sretto.

“La presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Reggio Calabria in occasione della Festa dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un momento di grande rilievo istituzionale per l’intera città e per la Calabria.

La scelta di celebrare una ricorrenza così significativa nella nostra terra testimonia l’attenzione che il Governo riserva al Mezzogiorno e a un territorio strategico per il futuro del Paese. È anche un importante riconoscimento al lavoro quotidiano svolto dall’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità, della sicurezza e della coesione sociale.