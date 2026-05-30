Elezioni, Versace dopo il tracollo del csx: ‘I reggini ci hanno bocciato. In alcuni settori abbiamo fallito’

Il sindaco metropolitano f.f. rieletto in Consiglio comunale tra presente e futuro. Il passaggio di consegne con il sindaco Cannizzaro e la risposta a chi chiede le dimissioni di Irto: l'intervista

La vittoria del centrodestra alle comunali di Reggio Calabria apre una fase politica nuova. Il centrosinistra esce dalle urne con una sconfitta pesante, destinata a lasciare il segno dentro il Pd e nell’intera coalizione.

In questo quadro, Carmelo Versace, sindaco metropolitano f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è riuscito a ottenere la rielezione a Palazzo San Giorgio nella lista del Partito Democratico. Un risultato personale importante, arrivato però dentro una partita complessivamente molto negativa per il campo progressista.

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Versace, ai microfoni di CityNow, parte dal proprio ruolo e dallo spirito con cui affronterà la nuova consiliatura, questa volta dai banchi dell’opposizione.

“Lo spirito rimane invariato, quello che ha contraddistinto la mia prima elezione a Palazzo San Giorgio nel 2020 ma oggi con una maggiore consapevolezza è responsabilità, e cioè continuare a lavorare per la mia città, e per il territorio Metropolitano.



Oggi certamente in una condizione diversa, ma speriamo di poterlo fare con le tante auspicate funzioni da delegare alla Città Metropolitana che ci metterebbero nelle condizioni di poter fare il salto di qualità, cosa che fino ad oggi non è avvenuta, a questo punto solo per motivi di natura prettamente politica, nei confronti di un’amministrazione che non aveva lo stesso colore politico a guida regionale.



Faremo una opposizione parlata non urlata, a differenza di come siamo abituati alle nostre latitudini, bisognerà avere la responsabilità di stare accanto ai nostri concittadini che certamente con questo voto hanno lanciato una nuova sfida a questa classe dirigente.

Dobbiamo tornare tra la gente comune, cosa che probabilmente mi ha maggiormente premiato in questa competizione. L’opposizione serve alla democrazia quando è svolta nell’interesse collettivo serve a preparare l’alternativa alla destra”.

Il dato politico più pesante resta però quello del risultato elettorale. Il centrodestra ha vinto con largo margine, mentre il centrosinistra ha pagato divisioni, errori amministrativi e una evidente difficoltà nel tenere insieme il proprio campo.

Versace non si sottrae all’analisi e riconosce in modo netto le criticità.

“Cosa ha inciso nella pesante sconfitta? Sicuramente un centrosinistra non unito. Alcuni partiti nazionali non hanno fatto nemmeno la lista, certamente le primarie dovevano servire ad allargare il consenso, così non è stato, basti pensare che non tutti i partecipanti hanno poi conseguentemente fatto una lista a sostegno di Mimmetto Battaglia.

Non mi nascondo ovviamente nel non poter ammettere che ci sono stati anche dei fallimenti nella nostra gestione, vedi la raccolta differenziata, il tema dei servizi primari riferendomi all’idrico per esempio, il tema dei lavori pubblici e delle risorse del PNRR che potevano probabilmente essere impiegate diversamente in alcuni casi

Inoltre, ci sono stati certamente problemi causati da scelte inopportune, e mi riferisco ad alcuni dirigenti, che probabilmente non hanno seguito fino in fondo compiutamente l’indirizzo politico, disattendendolo completamente. E’ evidente che i reggini hanno giudicato negativamente e di conseguenza bocciato l’amministrazione comunale uscente”, ammette il sindaco metropolitano f.f.

Dopo il voto, nel Pd e nella coalizione sono arrivate prese di posizione dure. Da Giuseppe Marino a Valeria Bonforte, da Paolo Gramuglia al Pd di Bova Marina, fino agli alleati Demetrio Delfino e Giovanni Muraca.

La richiesta è quella di aprire una riflessione vera. Versace non nega la necessità del confronto, ma chiede che avvenga nelle sedi di partito.

“I panni sporchi si lavano in famiglia. Il PD e’ un grande partito e si deve assolutamente aprire una discussione seria e senza filtri, ma dentro le mura del PD ne sui social ne sulla stampa.

Certamente va analizzato il voto, come vanno analizzate alcune importanti scelte che sono state fatte in questi 12 anni, e che però ci hanno visto perdere pezzi importanti della coalizione e della società civile, in termini di uomini e donne.

A me ne hanno dette di tutti i colori su possibili miei personali cambi di casacca. Confermo e rivendico di aver dialogato con tanti sotto il profilo istituzionale, ma, ho scelto di candidarmi alle Regionali nella seconda lista del PD ed oggi di iscrivermi al partito e di candidarmi nella lista proprio del PD, rischiando di rimanere fuori dal Consiglio Comunale”.

Il tema della guida regionale del Pd resta centrale. Dopo la sconfitta di Reggio Calabria e dopo i precedenti ko alle regionali, il nome del segretario Nicola Irto è finito al centro del dibattito interno, con alcuni esponenti che hanno parlato apertamente di dimissioni e fine ciclo per Irto.

Versace sceglie una posizione prudente. Non scarica sul segretario regionale dem la responsabilità del risultato, ma chiede una svolta.

“Il segretario del Partito Democratico Nicola Irto è stato l’unico a starmi vicino quando sono stato investito la prima volta di Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana. Ribadisco, oggi dare responsabilità dirette a chi prova da anni a ricostruire un partito alle nostre latitudini con tutte le sue contraddizioni non è assolutamente semplice.

Certo è che mi aspetto un cambio oggi netto di passo rispetto a quanto accaduto, ma ricordo a tutti la posizione del PD qualche mese addietro quando era disposto a staccare la spina alla precedente amministrazione e solo grazie ad un alto senso di responsabilità si è data la possibilità di concludere questo percorso”.

Fase di transizione prima del cambio di guarda alla Città Metropolitana. Anche dopo la proclamazione del neo sindaco Cannizzaro a Palazzo San Giorgio, Versace rimarrà alla guida della Metro City sino al passaggio di consegne.

“In Città Metropolitana il nuovo sindaco troverà certamente un clima molto più disteso. Nei prossimi giorni convocherò una conferenza stampa dove trasmetterò all’opinione pubblica il mio e nostro lascito in termini di cronoprogramma e di finanze dell’ente, sono molto contento di quanto è stato fatto e quanto ancora si farà.



Per quanto concerne il rinnovo del Consiglio Metropolitano, il Sindaco neo eletto avrà 60 giorni dalla proclamazione per indire i comizi elettorali e poi si andrà al voto. Non conosco ovviamente la volontà di Cannizzaro. Vedremo cosa deciderà di fare, nel rispetto del quadro normativo ed ispirati dall’esclusivo interesse della nostra comunità.

Con Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria, c’è già stato un primo confronto.

“L’ho chiamato una prima volta per congratularmi per il risultato ottenuto e poi ci siamo incontrati per uno scambio di impressioni. È stato un incontro molto cordiale come sempre, che ha visto focalizzare l’attenzione di entrambi sui prossimi step istituzionali”, conclude Versace.