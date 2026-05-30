Giorgia Meloni a Reggio Calabria: confermata la presenza della premier
La Premier prenderà parte alla cerimonia militare per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri
30 Maggio 2026 - 07:29 | di Redazione
Giorgia Meloni sarà a Reggio Calabria venerdì 5 giugno.
La nota di Palazzo Chigi scioglie le riserve: il Presidente del Consiglio, alle ore 11:00, assisterà alla cerimonia militare per il 212° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Una presenza che CityNow aveva anticipato lo scorso febbraio, quando l’arrivo della premier in riva allo Stretto era ancora soltanto un’ipotesi legata proprio alla celebrazione nazionale dell’Arma.
La cerimonia a Reggio Calabria
L’appuntamento avrà un forte valore istituzionale. La Festa dell’Arma dei Carabinieri porterà in città autorità civili e militari, trasformando Reggio Calabria nel centro di una giornata dal chiaro peso simbolico.
Per Meloni si tratta di una presenza politicamente rilevante, la prima in riva allo Stretto.
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