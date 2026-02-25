Reggio, Giorgia Meloni in città? L’ipotesi della presenza della premier in riva allo Stretto

Il presidente del Consiglio dei Ministri non si è mai visto in città. Ma potrebbe essere la volta buona

Con molta probabilità il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni arriverà a Reggio Calabria. La data da segnare è quella del 5 giugno 2026 e la sua presenza è da collegare ad un grande evento istituzionale. Secondo indiscrezioni, quest’anno la Festa dell’Arma dei Carabinieri potrebbe svolgersi proprio in riva allo Stretto.

Un evento simbolico, al quale solitamente partecipa anche il presidente del Consiglio dei ministri insieme a numerose altre istituzioni e che, per questa edizione, segnerebbe la prima visita ufficiale della premier in città da quando guida il Governo.

La Festa dell’Arma lontano da Roma?

La ricorrenza si celebra ogni anno il 5 giugno E commemora la concessione della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma, avvenuta il 5 giugno 1920 per il valore dimostrato durante la Prima Guerra Mondiale. Tradizionalmente la cerimonia principale si tiene a Roma, spesso a Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese, oppure presso la caserma Caserma Salvo D’Acquisto.

E nel 2026 si celebrerà il 212° anniversario dell’Arma. Il programma prevede anche il tradizionale “Villaggio Arma”, con stand istituzionali, dimostrazioni operative e momenti aperti al pubblico.

Non è escluso che proprio il prossimo “Villaggio Arma” possa essere organizzato sul lungomare di Reggio Calabria, sul “chilometro più bello d’Italia”.

Reggio, Meloni fuori dai radar: le critiche e le polemiche sulle visite mancate

La possibile presenza della presidente Meloni assume anche un valore politico. In questi quattro anni la premier è stata più volte criticata per la sua assenza da Reggio Calabria.

In realtà una visita in provincia c’è stata. Il 16 febbraio 2024 Meloni ha fatto tappa a Gioia Tauro per la sottoscrizione dell’Accordo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027. Una visita istituzionale lampo, conclusa poi con il rientro immediato a Roma.

A Reggio Calabria, però, non è mai stata presente ufficialmente.

Il 5 giugno potrebbe dunque essere dunque l’occasione per colmare questo vuoto. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale. Se l’evento dovesse essere confermato, per la città si tratterebbe di una vetrina nazionale di primo piano.