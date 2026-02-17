Irto: ‘Meloni mai a Reggio in 4 anni. Non le interessa nulla della Calabria’

Il senatore dem contro la premier: "I sondaggi dicono che il suo sia il 1° partito d'Italia, ma qui non è mai venuta"

Il senatore dem di Reggio Calabria, Nicola Irto, è stato ospite dell’ultima puntata di Live Break, dove ha puntato i riflettori sull’assenza della premier Giorgia Meloni dalla città dello Stretto, un’assenza che non è passata inosservata.

“Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio, che i sondaggi dicono essere alla guida del primo partito d’Italia, forse anche d’Europa, ma non è mai venuta a Reggio Calabria”.

Neanche in queste settimane in cui le coste joniche e tirreniche sono state colpite dal maltempo, la premier è stata in Sicilia, a Niscemi, mentre in Calabria sono arrivati Tajani e Salvini.

Leggi anche

“In quattro anni di governo, non è mai stata qui, perchè non le frega nulla né della Calabria, né di Reggio”.

Irto non ha nascosto la sua delusione nei confronti di un governo che, a suo avviso, non ha mai riservato attenzione alla regione da lui rappresentata. In particolare, ha voluto sottolineare la mancanza di vicinanza politica e istituzionale da parte della premier, che, pur essendo a capo di un partito che gode di ampio consenso, non ha mai preso in considerazione la necessità di un incontro diretto con le realtà locali.

L’ultima visita della premier risale esattamente a due anni fa, 16 febbraio 2024, quando, in occasione della sottoscrizione dell’Accordo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, ha fatto tappa a Gioia Tauro, per poi fare ritorno a Roma.