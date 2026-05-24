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Serie A, clamoroso: in Champions ci va il Como, Milan incredibilmente fuori. I risultati

Si salva il Lecce, nuovamente in B la Cremonese di Giacchetta

24 Maggio 2026 - 22:53 | Redazione

Si è arrivati all’ultima giornata del campionato di serie A con verdetti ancora da emettere e finalmente combattività e sportività su tutti i campi, anche in quelle gare in cui una delle due squadre non aveva nulla più da chiedere alla stagione. In realtà succede ormai da qualche anno. E allora accade che a S. Siro il Milan alla ricerca di punti per un posto in Champions, perde clamorosamente in casa contro un Cagliari già salvo (1-2), mentre ci va il Como che ha strapazzato la Cremonese (1-4) mandandola in serie B. Per i lariani è storia. Nella competizione più importante d’Europa va anche la Roma di Gasperini, vittoriosa a Verona (0-2).

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In coda il Lecce davanti ai suoi tifosi batte il Genoa (1-0) e ottiene la salvezza, impresa non riuscita alla Cremonese crollata sotto i colpi di un Como incredibile. Finisce 1-4. Per l’ex Reggina Simone Giacchetta, Ds dei grigiorossi, è la seconda retrocessione, dopo due promozioni in A.

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