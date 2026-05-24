Play off serie C: che batosta il Catania di Toscano. Un vero crollo contro l’Ascoli

Un dominio totale quello dell’Ascoli in occasione della partita di andata della semifinale play off contro il Catania. Lo certificano i numeri che riguardano il possesso palla, le occasioni da gol e le reti realizzate nel corso della partita. L’Ascoli strapazza la squadra di Mimmo Toscano vincendo per 4-0, una delle reti realizzata da un ex Reggina Gori. Gli altri gol di Corradini, Guiebre e Milanese. Sarà una vera e propria impresa per i rossoazzurri riuscire a ribaltare la situazione nella gara di ritorno.

L’altra semifinale tra la Salernitana e l’Union Brescia si sta giocando. Dopo la prima frazione di gioco il risultato è fermo sullo 0-0.