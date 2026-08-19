‘Tutto quello che so lo devo a mio padre’: la storia di Francesco Cotroneo e della sua azienda suinicola a Reggio

Certi mestieri non si imparano sui libri, si respirano fin da bambini. Francesco Cotroneo, lo sa bene: la sua scuola è stato il padre Giuseppe, storicamente conosciuto da tutti come “Peppino dei maiali”. Dai primi viaggi negli anni ’60 a bordo di un piccolo Lambro bianco fino alla realtà strutturata di oggi a Campo Calabro, l’azienda di commercio suino della famiglia Cotroneo ha saputo evolversi senza mai perdere l’anima: genuinità, consigli esperti al cliente e una tracciabilità totale, dal pascolo fino alla stalla.

Una storia di famiglia: il viaggio di “Peppino dei maiali”

Tutto comincia a metà del secolo scorso, quando Giuseppe Cotroneo inizia a percorrere il territorio vendendo maialetti acquistati direttamente dalle scrofe dei contadini dell’Aspromonte. Con il suo fidato mezzo a tre ruote, Peppino non trasportava semplicemente bestiame: portava di casa in casa un rapporto umano fatto di trasparenza, sorrisi e preziosi consigli su come far crescere gli animali in salute.

Negli anni ’80 la crescita porta all’acquisto del primo camioncino OM 40 e all’apertura verso i mercati del Nord Italia. Un’evoluzione costante che Francesco ha seguito passo dopo passo al fianco del padre, assorbendone i segreti e il rispetto profondo per la clientela.

“Tutto ciò che so oggi è grazie a mio padre, che non c’è più – ha raccontato il signor Cotroneo a CityNow. Mi ha insegnato l’importanza dell’onestà, del lavoro duro e della presenza costante al fianco del cliente. La sua disponibilità è l’eredità più grande che cerco di portare avanti ogni giorno“.

La svolta europea: dalla Bretagna alla Danimarca

Nel 2007 l’azienda compie un ulteriore salto di qualità. Francesco decide di guardare oltre confine per garantire standard d’eccellenza e carni sempre più performanti, scegliendo la Bretagna (Francia) come partner principale, affiancata da selezionate razze provenienti dalla Danimarca.

La scelta della filiera francese risponde a criteri tecnici ben precisi: la selezione genetica si basa sull’incrocio tra scrofe Large White x Landrace e verri terminali Pietrain. Questa combinazione assicura animali dalla muscolatura sviluppata, un’ottima resa al macello e un bilanciamento ideale della massa magra.

“Chi sceglie i nostri maiali sa esattamente cosa porta a casa, prosegue Francesco. Conosciamo l’origine di ogni singolo capo, come è stato nutrito e cresciuto. Garantiamo un prodotto sano, sicuro e di altissimo valore”.

Calendario e disponibilità in stalla

Per andare incontro alle diverse esigenze di privati e allevatori, l’azienda propone un’offerta stagionale ben definita, con acquisto diretto presso le proprie stalle:

Gennaio – Febbraio: disponibilità di maialetti compatti da 45-50 kg , perfetti per l’avvio dell’allevamento.

disponibilità di maialetti compatti da , perfetti per l’avvio dell’allevamento. Mesi successivi: maiali pesanti in accrescimento, con taglie da 100 kg a 130 kg .

maiali pesanti in accrescimento, con taglie da . Su prenotazione (per Dicembre / Gennaio): disponibilità di maiali pesanti sopra i 200 kg, ideali per chi desidera rispettare la tradizione della lavorazione casalinga delle carni e dei salumi.

Maggiori informazioni

Che siate clienti storici o nuovi acquirenti alla ricerca di qualità certificata e di un servizio fondato sulla fiducia, Francesco Cotroneo è pronto ad accogliervi con la stessa disponibilità e competenza trasmessagli dal padre.