Calabria, trovato l’ultraleggero scomparso e i corpi degli occupanti

È stato individuato nel Cosentino il relitto dell’ultraleggero scomparso domenica mattina.

A bordo del Tecnam P2008 viaggiavano Carlo Arnulfo, 64 anni, avvocato romano e pilota esperto, e Angela Buccico, 55 anni, legale di origini lucane, figlia dell’ex senatore ed ex sindaco di Matera Emilio Nicola Buccico. Il velivolo, decollato domenica mattina da Capo d’Orlando, avrebbe dovuto atterrare a Sibari intorno alle 11, ma non è mai arrivato.

I due sono stati ritrovati purtroppo senza vita insieme al velivolo sul quale viaggiavano.

A confermare le voci che circolavano da stamani, il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea.

Il velivolo è stato individuato in località Laghicello di Fuscaldo nei pressi è presente un piccolo invaso lacustre naturale. Sono in corso le operazioni di recupero.

Fonte: Ansa Calabria