Reggina, Guida: ‘Sono stati fatti degli errori che non bisogna ripetere’

Un grande gol quello di Michele Guida, ma purtroppo non è servito, nonostante sia arrivato a cinque minuti dalla fine, perchè la Nuova Igea è riuscita a ribaltarla addirittura con un uomo in meno. “Siamo rammaricati perchè ci tenevamo ad andare avanti e si è visto. Tanti gol sbagliati, la partita si doveva chiudere nel primo tempo. E’ necessario reagire dopo questa doppia sconfitta. Ho avuto un problema in Coppa Italia che mi sono trascinato alla prima di campionato, quindi si è deciso di fermarmi per guarire completamente. Qui c’è un gruppo di calciatori forti e oggi lo abbiamo dimostrato, facendo una grande gara proprio oggi. C’è un solo obiettivo e faremo il massimo per portare la Reggina in Lega Pro. I gol presi? Sono stati fatti degli errori che non bisogna ripetere. Sono felice per il gol”.

Leggi anche