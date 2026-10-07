Reggina, Marchionni: ‘I gol e le sconfitte? Non è questione di allarmarsi ma…’

Non si perdeva mai e adesso sono due le sconfitte consecutive. Non si prendeva mai gol, adesso se ne prendono quattro in due gare. Eppure la Reggina vista nel primo tempo era stata dominante nei confronti di una Nuova Igea in grande difficoltà. Gli amaranto pagano certamente i tantissimi errori sotto porta, molti clamorosi soprattutto quelli che hanno visto protagonista Jallow. Nella ripresa i giallorossi mandano dentro gli uomini migliori e la partita cambia, prova a farlo anche Marchionni ma solo Guida risponde presente. Reggina fuori dalla Coppa Italia. Ai microfoni di radio Febea: “C’è poco da raccontare, la squadra ha avuto un buon approccio, con tante palle gol. Ma una squadra come la nostra non può fare solo una rete dopo tante occasioni e quindi tieni la partita aperta. Nella seconda parte ci hanno messo in difficoltà, pur rimanendo un match aperto, nel primo no. Dispiace perdere, ma fino al settantesimo stavano gestendo bene, non siamo stati in grado di chiuderla.

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La Coppa? Ci tenevamo, purtroppo siamo usciti, veniamo da due sconfitte consecutive e adesso tocca preparare al meglio la gara di domenica. Non è questione di allarmarsi, ma una squadra che prende quattro gol in due partite e prima non ne aveva mai subiti, bisogna capire perchè”.