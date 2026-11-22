Forse la più brutta partita della stagione e il risultato è lo specchio di una prestazione inguardabile. La Reggina conosce la sua seconda sconfitta in campionato e perde pure la testa della classifica per la prima volta. Marchionni ai microfoni di radio febea: “Mi assumo ogni responsabilità, sembra che non si sia scesi in campo. Spero solo che Lancini non abbia nulla di serio. C’è poco da dire, solo da lavorare e i ragazzi devono stare sereni, la colpa è solo mia. Non credo sia un problema di scelte, oggi male tutto. Non ci hanno bloccato le fonti di gioco, quando la testa non gira è così.

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Non sono preoccupato, lo sarei se si trattasse solo di qualche calciatore, oggi invece non ha funzionato nessuno. Qualsiasi squadra può metterci in difficoltà, lavoriamo per riprenderci la testa della classifica e lavorare su tutto, visto che non ha funzionato niente. Prima tutti volevano la palla, volevano fare, adesso questo non sta accadendo. Già in qualche altra partita è successo e vuole dire che c’è un problema, non è possibile non tirare mai in porta”.