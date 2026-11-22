Primo tempo decisamente deludente per la Reggina sul campo dell’Athletic Palermo. Poche idee, ritmi bassissimi e nessuna vera occasione da gol se non su calcio d’angolo. Lo 0-0 con cui si chiude la prima frazione è la naturale conseguenza di quarantacinque minuti poveri di contenuti tecnici e di emozioni. La squadra di Marchionni appare lenta, prevedibile e incapace di trovare soluzioni offensive. Gli amaranto non riescono mai a sfruttare le corsie esterne, senza innescare da una parte Baggi e dall’altra Toscano. Una manovra troppo macchinosa, che permette ai padroni di casa di controllare senza particolari difficoltà.

Impalpabili Abonckelet, Rossetti e Guida, mai capaci di accendersi o creare superiorità. Davanti, il solito Magrassi prova a metterci impegno e sacrificio, ma rimane troppo isolato e poco assistito dai compagni. La Reggina non riesce neppure a sfruttare il forte vento a favore, un fattore che avrebbe potuto agevolare la ricerca della profondità. Ci ha provato Acquadro dalla distanza.

Al 16′ arriva anche una tegola per Marchionni, costretto a rinunciare a Lancini dopo un colpo al ginocchio.

Nella ripresa servirà una Reggina completamente diversa. Occorre alzare i ritmi, cambiare atteggiamento e trovare maggiore imprevedibilità. Marchionni dovrà valutare anche qualche sostituzione per dare una scossa a una squadra apparsa fin qui spenta e senza idee.