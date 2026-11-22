Reggio, al Consiglio regionale il convegno OrSA su porti e AdSP dello Stretto
Un dibattito per dettare l’agenda sindacale e territoriale: il 23 novembre l’OrSA riunisce esperti, sindacalisti e politici su porti, coste e infrastrutture
22 Novembre 2026 - 14:57 | Comunicato Stampa
Giorno 23 novembre 2026 ore 17.00 si terrà presso la Sala Giuditta Levato, del Palazzo del Consiglio Regionale della Calabria, il convegno sul tema “Porti, Coste e Infrastrutture per lo sviluppo della Calabria. Il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto tra governance, politiche di sviluppo, occupazione e sostenibilità”.
Il convegno, organizzato dalla Confederazione Autonoma OrSA Calabria, vedrà coinvolti prestigiosi relatori del settore portuale e delle infrastrutture oltre che esponenti sindacali dell’OrSA Nazionale e Calabrese, associazioni sociali e culturali.
I relatori del convegno
Introdurranno i lavori per l’OrSA: il Segretario Generale OrSA Calabria Vincenzo Rogolino e il Segretario Generale OrSA Mariano Massaro, oltre vari rappresentanti sindacali del territorio.
È previsto un intervento dell’On.le Domenico Giannetta Consigliere Regionale della Calabria che, come si ricorderà, fu l’unico a confrontarsi ed a impegnarsi con l’OrSA sui temi che il sindacato dibatte da tempo.
Inoltre daranno il loro importante contributo tecnico:
- la Prof.ssa Celestina Fazia del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università UNIKORE di Enna (intervento previsto da remoto, Uzbekistan);
- il Prof. Avvocato Corrado Savasta delegato della Federmanager Calabria – Componente della Commissione Nazionale Trasporti – Direttore Porti Reggio Calabria e Villa SG;
- il Dottor Geologo Sergio Cappucci Ricercatore presso ENEA e componente Comitato Operativo Emergenze Nazionali (Dipartimento Protezione Civile c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- l’Ing. Martino Vergata Coordinatore Calabria A.I.MAN Associazione Italiana Manutenzione.
Sarà presente una delegazione del CIU Unionquadri Calabria.
I temi al centro del dibattito
Il Convegno si propone di mantenere alta l’attenzione su temi sui quali da tempo dibatte il sindacato: dall’istituzione della XVI AdSP dello Stretto, proposta nel lontano 2017 presso una Sala del Consiglio Comunale di Messina dal segretario Vincenzo Rogolino e condivisa con grande determinazione da politici e sindacalisti messinesi, fino alla vexata quaestio del tracciato ferroviario dell’Alta Velocità.
Come si evince dal tema convegnistico e dal valore dei relatori si prevede un interessante dibattito che sicuramente servirà per i prossimi mesi a dettare l’AGENDA SINDACALE E TERRITORIALE.
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