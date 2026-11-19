Modelli intramontabili e nuove proposte, capi casual e abbigliamento tecnico. Imperdibile l'area dedicata alla personalizzazione dei prodotti

Non basta un solo piano per raccontare il mondo adidas. Nel nuovo store di Corso Garibaldi, a Reggio Calabria, ne servono tre. Spazi ampi e luminosi, dove a sorprendere è soprattutto la varietà dei prodotti esposti.

Sneakers, abbigliamento sportivo, streetwear e accessori: un assortimento che invita a curiosare, confrontare e scoprire nuovi stili.

Un’apertura che ha incontrato sin da subito il favore dei reggini, confermando l’apprezzamento per un marchio che ha saputo rinnovare la propria presenza in città. A suscitare interesse non sono soltanto le nuove collezioni, ma anche la trasformazione degli ambienti e la possibilità di scegliere tra una gamma di prodotti particolarmente ampia.

Inaugurato lo scorso 13 novembre, il punto vendita del marchio internazionale ha cambiato volto, puntando su ambienti moderni, una maggiore fruibilità degli spazi e una ricca proposta di articoli.

Spazi più ampi e luminosi, il piacere di scegliere

La sensazione, appena varcata la soglia del nuovo store adidas, è quella di trovarsi in uno spazio in cui ogni prodotto ha la propria visibilità.

La luminosità degli ambienti, l’ampiezza delle superfici e la disposizione degli articoli rendono piacevole anche il semplice curiosare tra le diverse collezioni.

La distribuzione su tre livelli permette di esplorare l’assortimento senza fretta, scoprendo modelli, colori e abbinamenti differenti.

È proprio nelle dimensioni e nella ricchezza dell’esposizione che il nuovo punto vendita reggino trova uno dei suoi principali punti di forza.

Dalle sneakers all’abbigliamento: l’imbarazzo della scelta

Difficile entrare con un’idea precisa e non lasciarsi incuriosire da qualcos’altro.

La vastità dell’assortimento permette di spaziare tra modelli intramontabili e nuove proposte, capi casual e abbigliamento tecnico, calzature per il tempo libero e prodotti studiati per l’attività sportiva.

Particolarmente ricca è la proposta delle collezioni autunno-inverno 2026, che interpretano il carattere sportivo di adidas anche attraverso le tendenze della moda urbana.

C’è spazio per chi ama lo stile più classico del marchio, per chi è alla ricerca delle ultime novità e per chi non vuole rinunciare alla funzionalità durante l’allenamento.

Quando lo stile diventa personale

Il nuovo store rispecchia il concept internazionale Home of Sports, ma offre anche la possibilità di vivere il marchio in maniera più personale, grazie a un’area dedicata alla personalizzazione dei prodotti.

Un ulteriore elemento di novità che si aggiunge a un punto vendita profondamente rinnovato, nel quale spazio, luce e assortimento contribuiscono a rendere ancora più piacevole l’esperienza di shopping.

Vale la pena concedersi qualche minuto in più per visitare tutti e tre i livelli: il mondo adidas, a Reggio Calabria, ha davvero tanto da mostrare.

Il nuovo store vi aspetta in Corso Garibaldi 140, nel cuore del centro storico reggino.