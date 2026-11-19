Un cantiere fermo, finanziamenti perduti, un quartiere costretto a convivere con disagi crescenti. Da questa situazione Francesco Cannizzaro ha saputo imprimere una svolta, riportando il Campo CONI di Modena al centro di un percorso amministrativo finalmente orientato alla sua realizzazione. La partenza dei lavori, annunciata per lunedì 23 novembre, rappresenta un risultato di indiscutibile rilevanza, nel quale riconoscere la determinazione e la capacità risolutiva del Sindaco.

Forza Italia: “Cannizzaro ha individuato una soluzione concreta”

“C’è una differenza sostanziale tra prendere atto delle difficoltà e assumersi la responsabilità di superarle. Francesco Cannizzaro ha dimostrato di appartenere alla seconda categoria. Dinanzi alla perdita delle originarie coperture PINQuA, ha individuato una soluzione concreta, imprimendo all’intera macchina comunale l’impulso necessario per rimettere in movimento un’opera che rischiava di rimanere incompiuta. È questa l’autorevolezza che chiediamo a chi governa: trasformare gli impedimenti in decisioni e queste ultime in risultati” dichiarano i consiglieri di Forza Italia in Consiglio comunale Giuseppe Eraclini, Rocco Lascala, Paolo Paviglianiti e Antonino Zimbalatti.

Il percorso intrapreso ha richiesto nuove disponibilità finanziarie, un’apposita variazione di Bilancio e il coordinamento fra gli uffici competenti, i progettisti e la direzione del cantiere. Un’operazione condotta con il contributo fondamentale dell’Assessore ai Lavori pubblici Mimma Catalfamo, che consente ora di affrontare anche le conseguenze più immediate del protratto abbandono dell’area.

“Priorità alla sicurezza e al decoro dell’area”

Per i consiglieri di Forza Italia, proprio la scelta di intervenire prioritariamente sulle condizioni esterne alla struttura costituisce un segnale di particolare attenzione verso la popolazione residente.

“La sicurezza dei pedoni, la percorribilità delle strade, l’illuminazione e il ripristino del decoro sono esigenze che reclamavano risposte urgenti. Parliamo di un contesto urbano frequentato quotidianamente da studenti, famiglie, operatori sanitari e cittadini che accedono ai numerosi servizi presenti nella zona. Restituire ordine e funzionalità a questi spazi significa migliorare concretamente la vita delle persone. Il Sindaco ha avuto il merito di affrontare la questione nella sua interezza, collegando il futuro dell’impianto alla rigenerazione del tessuto circostante”.

La futura pista a otto corsie

L’orizzonte, tuttavia, si estende ben oltre il risanamento delle criticità attuali. La futura pista a otto corsie, insieme alle dotazioni previste dal progetto, potrà ampliare le opportunità per l’atletica reggina, favorire la partecipazione giovanile e accrescere l’attrattività del territorio nel panorama delle manifestazioni sportive.

“La vicenda del Campo CONI testimonia il valore di una guida capace di coniugare visione e concretezza. Al Siindaco Cannizzaro riconosciamo il coraggio delle scelte, la tenacia nell’affrontare situazioni complesse e la volontà di imprimere a Reggio Calabria un passo diverso. Il gruppo consiliare di Forza Italia condivide pienamente questa impostazione: responsabilità nelle decisioni, unità nell’azione e risultati verificabili. È su queste basi che intendiamo contribuire alla crescita della comunità reggina”.