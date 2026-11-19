Al via il progetto intergenerazionale tra l’Housing Sociale di Reggio Calabria e il Nido e Scuola dell’Infanzia La Casa di Alice

Mettere in relazione generazioni diverse, creare legami, condividere esperienze e riscoprire il valore della cura reciproca. Nasce con questi obiettivi “Radici e Ali – Dove la memoria incontra il futuro”, il progetto di educazione intergenerazionale promosso dall’Housing Sociale di Reggio Calabria in collaborazione con il Nido e Scuola dell’Infanzia paritaria “La Casa di Alice”.

L’iniziativa prende avvio dall’esperienza del primo incontro realizzato in occasione della Festa dei Nonni e si sviluppa in un percorso che, da novembre a maggio, coinvolgerà i bambini e gli anziani ospiti della struttura in una serie di appuntamenti dedicati alla relazione, alla condivisione e allo scambio tra generazioni.

Il percorso intergenerazionale

Laboratori creativi, racconti, musica, tradizioni, attività sensoriali e momenti di partecipazione alla quotidianità saranno gli strumenti attraverso i quali costruire un rapporto autentico tra bambini e anziani. Dal racconto della leggenda di San Martino alle tradizioni natalizie, dai piccoli gesti di cura alla festa di Carnevale, dai laboratori pasquali alla primavera, fino alla realizzazione di un orto condiviso, ogni appuntamento sarà un’occasione per conoscersi e vivere esperienze comuni.

«L’Housing Sociale è prima di tutto un luogo di vita attiva, dove le persone che vivono all’interno devono poter trovare non soltanto accoglienza e servizi, ma anche opportunità di relazione e partecipazione. Un posto in cui scardinare l’atavico luogo comune dell’anziano considerato come qualcuno che ha vissuto molto e quindi non ha più nulla da dare, un posto in cui l’anziano, quindi, proprio perché ha vissuto molto, ha perciò ancora molto da raccontare e comunicare», dichiara Alvin Tripodi, Coordinatore dell’Housing Sociale. «Aprire la nostra struttura alla comunità reggina ma soprattutto ai bambini significa creare occasioni preziose di incontro, capaci di arricchire la quotidianità degli ospiti accolti e rafforzare il legame con il territorio. Crediamo nel valore di una società che non separa le generazioni, ma le mette in dialogo facendole diventare comunità, le unisce e le fa partecipare, riconoscendo a ciascuna la possibilità di dare, ricevere e sentirsi considerata. Questo progetto rappresenta proprio un’opportunità in questa direzione».

Il significato di “Radici e Ali”

«Abbiamo scelto di chiamare questo progetto “Radici e Ali” perché racchiude il significato più profondo dell’incontro tra generazioni», afferma Angela Campolo, pedagogista, direttrice e coordinatrice pedagogica de La Casa di Alice. «Le radici rappresentano la memoria, le esperienze e i valori che gli anziani custodiscono; le ali sono la curiosità, la scoperta e il futuro dei bambini. Attraverso questi incontri vogliamo andare oltre il semplice svolgimento di attività: vogliamo offrire ai bambini l’opportunità di sperimentare concretamente il rispetto, la gentilezza, la solidarietà e soprattutto il valore del prendersi cura dell’altro. Allo stesso tempo, desideriamo che gli anziani possano sentirsi protagonisti di una relazione nella quale la loro storia e la loro esperienza continuino a essere riconosciute e valorizzate. Le relazioni non si costruiscono in un solo giorno: hanno bisogno di continuità, presenza e piccoli gesti».

Documentazione e momento conclusivo

Il percorso sarà accompagnato da un’attività di documentazione che raccoglierà immagini, racconti e testimonianze dei diversi momenti vissuti. È previsto anche un importante momento conclusivo, che potrà tradursi nella realizzazione di un documentario o di un altro prodotto narrativo, la cui forma sarà definita nel corso dell’esperienza. Non il fine del progetto, ma la restituzione di un cammino costruito insieme, capace di raccontare le emozioni e i legami nati nel tempo.

“Radici e Ali” si propone così come un’esperienza di comunità, nella quale l’incontro tra infanzia e terza età diventa occasione di inclusione, partecipazione e arricchimento reciproco. Un progetto che riconosce nelle relazioni tra generazioni una risorsa preziosa per costruire una comunità più attenta, solidale e capace di non lasciare indietro nessuno.

Le radici custodiscono storie, le ali aprono al futuro: nell’incontro tra generazioni nascono legami capaci di attraversare il tempo.