Cosa è successo a Natalina Papandrea?

È la domanda al centro di un servizio di Chi l’ha visto? dedicato alla donna scomparsa da Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria dopo essere uscita per una passeggiata in riva al mare il 17 novembre 2017.

Secondo quanto raccolto, l’ipotesi dell’allontanamento volontario non regge e gli inquirenti starebbero iniziando a indagare per omicidio e occultamento di cadavere.

Natalina Papandrea: cosa si sa

Secondo la scheda del caso pubblicata da Chi l’ha visto?, Natalina Papandrea viveva a Roccella Jonica. Come ogni mattina, il 17 novembre era uscita intorno alle 5 per fare una passeggiata in riva al mare. Di solito rientrava alle 7 per svegliare la figlia e portarla a scuola, ma quella volta non ha più fatto ritorno.

Le sorelle hanno provato a chiamarla al telefono, ma il cellulare risultava sempre spento. Il proprietario di un bar di Roccella l’ha vista dirigersi verso la via Marina quella mattina: pare avesse con sé l’ombrello della figlia di colore lilla. Non aveva portato con sé altri abiti e aveva lasciato a casa soldi e documenti.

Nella scheda si legge anche che stava attraversando un periodo di fragilità e che potrebbe aver avuto bisogno di aiuto. Dalle ricostruzioni, la famiglia ha appreso che l’ombrello da bambini color lilla che aveva con sé è stato trovato sulla spiaggia.

Età: 41 anni (al momento della scomparsa)

Statura: 155 cm

Occhi: azzurri

Capelli: castani

Abbigliamento: una maglia, un paio di jeans, un piumino beige chiaro, scarpe basse tipo ballerine

Scomparsa da: Roccella Jonica (Reggio Calabria)

Data della scomparsa: 17 novembre 2017



A Chi l’ha visto, l’ipotesi dell’allontanamento volontario viene esclusa: “La figlia è la cosa più importante della sua vita, non l’avrebbe mai lasciata. Lo sanno bene la madre e le sorelle, che da subito pensano al peggio. Ma di Natalina nessuna notizia”.

Le interviste: ‘Mi manca tantissimo, manca una parte di me’

Ai microfoni di Chi l’ha visto? hanno parlato la madre, Maria Vozzo, e la sorella, Marianna Papandrea:

“Mi manca tantissimo, è come se mi avessero strappato una parte di me”.

Poi l’appello:

“Se qualcuno sa qualcosa, parli”.

L’indagine: ‘omicidio e occultamento di cadavere’

Secondo quanto riportato da Chi l’ha visto, anche gli inquirenti sembrano convincersi che la pista dell’allontanamento volontario non sia quella da seguire e iniziano ad indagare per omicidio e occultamento di cadavere.

Qualcuno ha fatto del male a Natalina? Chi e perché?.