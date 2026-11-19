La famiglia vorrebbe lasciare il ghetto, la richiesta non ha "mai ricevuto una risposta" e ora c'è il ricorso al Tar. L'appello alle istituzioni

La scelta politica di non superare il ghetto di Arghillà dislocando le famiglie è rappresentata dal caso della famiglia Berlingeri che, come tante altre famiglie di Arghillà, chiede da anni un cambio alloggio per lasciare il ghetto, ma questa istanza come le altre non ha mai ricevuto una risposta.

Nel Comune di Reggio Calabria l’istituto del cambio alloggio normato dalla Legge regionale nr 32/1996 (Titolo V artt. 42 – 43 – 44 – 45), in trent’anni non è stato mai applicato secondo legge, ed è ancora oggi bloccato nonostante le diffide dell’Osservatorio sul disagio abitativo del 2020 che hanno portato alla costituzione della Commissione e all’approvazione di un regolamento.

Nel corso degli ultimi tre decenni il Comune di Reggio Calabria ha effettuato senza la procedura trasparente della normativa solo pochi cambio alloggio. Pertanto la mancata applicazione della normativa di mobilità è servita per fermare tutte le richieste di cambio alloggio ritenute «scomode», tra le quali ci sono principalmente quelle numerose delle famiglie di Arghillà che da molti anni chiedono di lasciare il ghetto. Soffocare nel silenzio le tante richieste di cambio alloggio delle famiglie assegnatarie di Arghillà è servito negli ultimi 30 anni per non superare il ghetto e per sviluppare il programma di «rigenerazione del ghetto», quello che fino ad oggi ha portato a spendere molte decine di milioni di euro senza produrre alcuna rigenerazione. Perché, come sostiene la sociologia urbana, la concentrazione di tanti nuclei familiari a reddito basso in un luogo rende del tutto impossibile la sua rigenerazione e quindi l’unica soluzione è l’equa dislocazione delle famiglie. Per questo oggi la scelta coraggiosa della signora Romina Berlingeri di rendere pubblica la lunga battaglia della sua famiglia per lasciare il ghetto di Arghillà, costituisce un fatto molto significativo.

La storia della famiglia Berlingeri

La famiglia di tre componenti con gravissimi problemi di salute abita da 20 anni in un mini-alloggio Aterp assegnatogli al terzo piano senza ascensore funzionante, privo degli spazi per la figlia minore e con infiltrazioni e umidità. A questa grave situazione strutturale dell’alloggio si deve aggiungere il contesto sociale di degrado e di emarginazione del ghetto di Arghillà. Tutto questo rende impossibile la vita di questa famiglia impedendo perfino le cure sanitarie indispensabili.

Contro questa situazione disumana la famiglia lotta da otto anni chiedendo costantemente e ripetutamente il cambio alloggio fuori dal ghetto di Arghillà. Dopo tante promesse disattese la famiglia con il sostegno legale dell’Avvocatessa Pedà ha presentato ricorso al Tar ed è in attesa della sentenza.

Auspichiamo che sull’esempio della signora Berlingeri Romina facciano sentire la loro voce anche le altre famiglie di Arghillà che da tempo hanno presentato la richiesta di cambio alloggio per lasciare il ghetto.

Ma chiediamo anche al Sindaco Cannizzaro di sbloccare la procedura di mobilità consentendo alla famiglia Berlingeri ed alle altre famiglie di lasciare il ghetto e quindi di avviare in questo modo l’equa dislocazione abitativa delle famiglie di Arghillà nord.