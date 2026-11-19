Quasi 2,6 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per sostenere le attività di ricerca in Calabria. I finanziamenti rientrano nei bandi PRIN 2026 e PRIN Hybrid, i primi del nuovo Piano triennale della ricerca voluto dal Ministro Anna Maria Bernini, che garantisce tempi certi e risorse stabili. A livello nazionale, i tre bandi hanno distribuito complessivamente oltre 366 milioni di euro per 268 progetti di ricerca. In Calabria, il principale beneficiario è l’ateneo della Calabria, per oltre 1,6 milioni di euro.

«Il Piano triennale ha introdotto una novità sostanziale nel sostegno alla ricerca: una strategia che guarda oltre le singole scadenze e mette a disposizione della comunità scientifica risorse e opportunità definite su un orizzonte di tre anni superando le incertezze del passato. Con il nuovo sistema programmare significa poter contare su prospettive più solide e investire con maggiore continuità. Oggi l’Italia può contare su una ricerca più forte, capace di produrre conoscenza, generare innovazione e contribuire alle grandi sfide del nostro tempo» ha dichiarato il Ministro Bernini.

Come sono ripartiti i fondi tra PRIN 2026 e PRIN Hybrid

La quota maggiore dei finanziamenti, oltre 2,2 milioni di euro, riguarda il bando PRIN 2026, dedicato alla ricerca fondamentale e alla collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Le risorse sono destinate all’Università della Calabria, coinvolta in 8 progetti per quasi 1,5 milioni di euro, e all’Università Magna Graecia di Catanzaro, con 5 progetti per oltre 783 mila euro.

Altri 395 mila euro arrivano dal PRIN Hybrid, il programma che promuove l’integrazione tra discipline umanistiche e nuove tecnologie in cinque ambiti strategici: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, calcolo ad alte prestazioni, cybersicurezza e innovazione in campo sanitario. I finanziamenti riguardano l’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’Università della Calabria, coinvolte ciascuna in un progetto di ricerca per un importo rispettivamente di 264 mila e 131 mila euro.